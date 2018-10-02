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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Асенсио, Кроос и Бензема - в составе "Реала" на матч с ЦСКА
"Реал" объявил состав на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиру, Васкес, Асенсио, Регуильон, Сльос.
Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиру, Васкес, Асенсио, Регуильон, Сльос.
Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.
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