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Асенсио, Кроос и Бензема - в составе "Реала" на матч с ЦСКА

"Реал" объявил состав на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиру, Васкес, Асенсио, Регуильон, Сльос.

Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.
Теги: Реал ЦСКА
Сегодня, 21:09
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№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
SPV 77,
Главное, чтобы Альфонсо Педраса за Вильяреал вышел 4-го)

С у к а, тебя ща е**ть будут, а ты всё о Спартаке.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Batman
Главное, чтобы Альфонсо Педраса за Вильяреал вышел 4-го)

главное чтобы тетка тебя не послала, в случае чего)
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
не думаю, что это сделано специально чтоб модрич отдохнул

А почему нет, Реал вполне может позволить себе в данной ситуации эксперименты с составом, для них Примера сейчас в приоритете, ЛЧ три раза хапнули, а вот чемп Барсе опять отдать будет непростительно. Из такой группы Реал выйдет в любом состоянии
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Сегодня, 21:15) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
SPV 77,
Главное, чтобы Альфонсо Педраса за Вильяреал вышел 4-го)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:14) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: SPV 77
Настолько Реал наплевательски относится к сопернику что еще и Модрича не поставили?
Как бы не поплатиться

вполне возможно травму перед самым матчем получил... не думаю, что это сделано специально чтоб модрич отдохнул
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Настолько Реал наплевательски относится к сопернику что еще и Модрича не поставили?
Как бы не поплатиться
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 21:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Себ.альос даже в самой новости не пишется)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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