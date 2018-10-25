"Боруссия" отправила в ворота "Атлетико" четыре мяча, Витсель забил один гол

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Боруссия" отправила в ворота "Атлетико" четыре мяча, Витсель забил один гол

"Боруссия" разгромила "Атлетико" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0). Одним из голов составе "шмелей" отметился экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

Лига чемпионов

3 тур

"Боруссия" Д – "Атлетико" 4:0

Голы: Витсель, 37, Геррейру, 73, Санчо, 83, Геррейру, 89

"Боруссия":Бюрки, Пищек, Хакими, Диалло, Загаду, Делейни (Дахуд, 35), Пулишич (Санчо, 79) Витсель, Гётце, Ройс, Ларсен (Геррейру, 63)

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис, Годин, Эрнандес, Коке, Сауль (Корреа, 70), Парти (Эрнандес, 46), Лемар, Гризманн, Коста

Предупреждения: Диалло, 13, Парти, 35, Лемар, 45+1, Луис, 82, Коста, 87, Загаду, 90+3, Корреа, 90+3
Теги: Боруссия Атлетико
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#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Боруссия без пропущенных идет


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 00:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Енисей»
Боруссия сейчас в шикарной форме, даже жаль, что на пик вышли так рано! Посмотрим насколько их хватит...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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