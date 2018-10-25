Юрий Семин: Фернандеш не пожал мне руку? Хуже было бы, если бы он меня расцеловал

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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Очки
|1
|Боруссия
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|Атлетико
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|Монако
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|4
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|0
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|2
|1
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
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|Интер
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|Тоттенхэм
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|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
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|3
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|Наполи
|3
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|ПСЖ
|3
|1
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|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
|3
|1
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|0
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|1
|5
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|Галатасарай
|3
|1
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|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
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|0
|2
|0
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
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|4
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|Бавария
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|4
|АЕК
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|0
|0
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|2
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
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|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
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|2
|0
|4
|4
|0
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
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|1
|3
|1
|+2
|6
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|Рома
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|ЦСКА
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|Виктория
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|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|2
|0
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|5
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|Манчестер Юнайтед
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Юрий Семин: Фернандеш не пожал мне руку? Хуже было бы, если бы он меня расцеловал
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Порту" (1:3) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал эпизод, случившийся на 66-й минуте встречи, когда полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш отказался пожать руку специалисту после замены.
"Это (непожатая рука) не играет никакой роли. Пожал-не пожал… Стрессовая ситуация после замены. Эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Воспринял бы это как юмор.
Заменил Ману, потому что он играл плохо. После незабитого пенальти он раскис, вот и все. Конфликта никакого не было", - цитирует Семина Sport24.
"Это (непожатая рука) не играет никакой роли. Пожал-не пожал… Стрессовая ситуация после замены. Эмоции. Хуже было бы, если бы он меня расцеловал. Воспринял бы это как юмор.
Заменил Ману, потому что он играл плохо. После незабитого пенальти он раскис, вот и все. Конфликта никакого не было", - цитирует Семина Sport24.
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