Антон Миранчук: матчи "Локомотива" в Лиге чемпионов – одни из лучших в сезоне

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Антон Миранчук: матчи "Локомотива" в Лиге чемпионов – одни из лучших в сезоне

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о выступлении команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Железнодорожники потерпели три поражения в трех матчах.

"Матчи в Лиге чемпионов – одни из лучших игр "Локомотива" в этом сезоне. Мы много создавали моментов, но надо работать над реализацией. На команду было приятно смотреть в атаке. Но, конечно, надо было больше уделять внимания обороне.

С тем же "Порту" (1:3) забей мы хотя бы половину из созданных моментов и засчитай арбитр гол в ворота соперника, мы были бы уже на коне. Так что результат не по игре. Команде не везет. Но ребята все отдаются игре с полной самоотдачей, поэтому можем, не стесняясь, смотреть друг другу в глаза. Нам нечего стыдиться. Теперь шансы на выход из группы минимальны, но они есть. Будем готовиться к следующим встречам", - цитирует Миранчука Sportbox.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 15:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Aseev Valeri  Европа (Сегодня, 15:59)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Локомотив возят мордой по столу в Европе,даже стыдно что это чемпион. Команда для внутреннего пользования,не более.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:35)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Этот явно не от мира сего!Сыграть три матча с общим счётом 1:7 и кричать на всю Россию какие они молодцы???Можёт чота с головой случилось,ну там кирпич на голову или об штангу ёкнулся?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.