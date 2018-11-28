Дмитрий Хомуха: армейцам банально не хватило опыта. Соперники в ЛЧ не прощают ошибок

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Дмитрий Хомуха: армейцам банально не хватило опыта. Соперники в ЛЧ не прощают ошибок

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение ЦСКА в матче ЛЧ с «Викторией»

- ЦСКА повёл в счёте, Фернандес был на поле с незалеченной травмой – казалось, что всё складывается хорошо. Чего сегодня не хватило?

- Не хватило опыта. «Виктория» как команда более опытный коллектив, и они крайне бережно отнеслись к созданным ими моментам. Армейцам не банально не хватило прагматизма – для того чтобы довести удачно складывающийся матч до того результата, что позволил бы им продолжить своё выступление в еврокубках.

- Возникли ли вопросы по моменту с Бекао?

- Нет, лично у меня вопросов никаких тут не возникло. Всё было в рамках правил.

- В чём именно проблема? В молодости? В потере концентрации? Или быть может поверили, что могут? Или испугались этого?

- Тут, думаю, совокупность различных факторов. В матчах Лиги Чемпионов любом нюанс важен. Можно было не доводить до того момента, откуда пришёл гол. Можно было сыграть проще, и не потерять мяч в начальной стадии своей атаки, и не получить у своих ворот стандартное положение. Тут злую шутку сыграла банальная нехватка опыта у молодых футболистов.

- Вы высказались о завершении ЦСКА выступления в еврокубках. Однако впереди матч с «Реалом», пусть на выезде, и с озлобленным. Шансы тут чисто теоретические?

- Думаю, на сегодняшний день для ЦСКА положительный исход в матче с «Реалом» будет крайне проблематичен. «Реал» и «Рома» претендуют на первое место в группе, и осечек в последнем туре скорее всего не допустят. По крайней мере они уж точно приложат максимум усилий к тому, чтобы занять первое место в группе. Армейцам будет очень сложно играть в Мадриде.

- Первое место в группе настолько важно для этих команд?

- Конечно. При последующей жеребьевке это обычно позволяет получить менее грозного соперника. Ну и ещё три очка – неплохое дополнение и в коммерческом плане. Тут ЦСКА будет очень и очень сложно. При этом напомню ситуацию, когда молодые армейцы играли на выезде с «Барселоной». Тогда в них никто не верил, но команда одержала победу. Также и тут – шансы есть, но они не высоки.

- В чем именно шансы?

- В том, чтобы сыграть также, как и в Москве – на пределе концентрации. И с очень хорошей реализацией. Если у них возникнет момент, и они смогут его реализовать - тогда шансы зацепить очки в Мадриде есть.

- Вы не упоминали везение.

- Везение всегда важно, для любого клуба. Это составляющая футбола. Когда тебе сопутствует везение и удача – это очень хорошо. Для ЦСКА весьма желательно чтобы в матче с «Реалом» везение было именно на их стороне.

- Как отразится вероятный вылет ЦСКА из еврокубков на борьбе во внутреннем чемпионате?

- Если так случится – в чемпионате России клуб получит стратегическое преимущество над теми оппонентами что будут продолжать борьбу в Европе. Их календарь будет менее насыщен, команда будет работать в полноценном недельном цикле. И подготовка к играм будет более качественная.

- Вероятное последнее место в групповой стадии ЛЧ – это катастрофа для ЦСКА, или же скорее исход, которого можно было ожидать?

- Я не вижу никакой катастрофы в подобном исходе. Как-минимум армейцы никому крупно не проиграли. Они выглядели очень достойно, и даже одержали победу над «Реалом» в Москве. Им банально не хватило опыта. Для молодых футболистов это будет хорошей школой – чтобы они понимали: в подобных турнирах соперники не прощают ошибок.

Rusfootball.info
Теги: Хомуха ЦСКА Виктория Пльзень
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