Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
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|Очки
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|Боруссия
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
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|Интер
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|Тоттенхэм
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|4
|ПСВ
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|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
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|+1
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|Ливерпуль
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|ПСЖ
|4
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|1
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|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
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|2
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|Шальке 04
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|1
|3
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|Локомотив
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
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|Аякс
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
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|Лион
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|Шахтёр
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|Хоффенхайм
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
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|1
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|+2
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|3
|Виктория
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|ЦСКА
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|1
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|2
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|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
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|0
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|10
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|Валенсия
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Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча своей бывшей команды против "Галатасарая" (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Об игре:
Общие впечатления положительные, поскольку "Локомотив" наконец-то выиграл в Лиге чемпионов, а также впервые за долгое время оставил свои ворота в этом турнире "сухими". Команде было важно выиграть не только для продолжения борьбы за плей-офф Лиги Европы, но и для преодоления последствий после неприятного поражения в чемпионате России от "Урала" (1:2). В национальном первенстве случилась потеря очков в моменте, когда терять их было никак нельзя. И поэтому нужно отдать должное Юрию Сёмину, который в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем".
Матч получился непростым для обеих сторон. Перед игрой Фатих Терим сказал, что его команде крайне непривычны погодные условия в Москве, поскольку здесь -10 градусов, а в Стамбуле +23. Безусловно, это сказалось на игре гостей. После второго гола турки оказались в нокдауне и, по сути, борьба на этом и закончилась. По "Локомотиву" всё равно было видно, что команда не чувствовала себя на 100% уверенно. Но гол в концовке первого тайма изменил психологическое состояние команды, что позволило москвичам укрепить и удержать победный результат.
У "железнодорожников" осталась гостевая игра с "Шальке", в которой нужно выжимать из себя максимум, и тогда можно надеяться на попадание в Лигу Европы. Хотя, прямо скажем, шансов на это и не много, но, по крайней мере, после победы над "Галатасараем" они появились. У "Локомотива" есть характер, и мы будем надеяться на то, что в Гельзенкирхене команда проявит себя достойно.
- О выступлении российских клубов в Лиге чемпионов:
У ЦСКА есть объективные причины, по которым команда не вышла в плей-офф турнира: помимо тяжёлой группы, это ещё и сильно изменившийся состав. Сегодня за ЦСКА играют много футболистов, которым ввиду возраста не хватает хладнокровия, и в ЛЧ они получили необходимый международный опыт, сыграли и ещё сыграют против действующего победителя турнира. "Армейцы" набрали силы для будущих успехов, этот опыт был необходим столь качественной молодёжи.
Что касается "Локомотива", то здесь немного другая ситуация. У команды не задался старт сезона в целом, и во внутреннем первенстве, и в Лиге чемпионов. Лидеры команды вернулись в расположения клуба после чемпионата мира-2018 в разном состоянии, что непосредственно и отразилось на положении дел команды в двух турнирах.
- Об игре:
Общие впечатления положительные, поскольку "Локомотив" наконец-то выиграл в Лиге чемпионов, а также впервые за долгое время оставил свои ворота в этом турнире "сухими". Команде было важно выиграть не только для продолжения борьбы за плей-офф Лиги Европы, но и для преодоления последствий после неприятного поражения в чемпионате России от "Урала" (1:2). В национальном первенстве случилась потеря очков в моменте, когда терять их было никак нельзя. И поэтому нужно отдать должное Юрию Сёмину, который в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем".
Матч получился непростым для обеих сторон. Перед игрой Фатих Терим сказал, что его команде крайне непривычны погодные условия в Москве, поскольку здесь -10 градусов, а в Стамбуле +23. Безусловно, это сказалось на игре гостей. После второго гола турки оказались в нокдауне и, по сути, борьба на этом и закончилась. По "Локомотиву" всё равно было видно, что команда не чувствовала себя на 100% уверенно. Но гол в концовке первого тайма изменил психологическое состояние команды, что позволило москвичам укрепить и удержать победный результат.
У "железнодорожников" осталась гостевая игра с "Шальке", в которой нужно выжимать из себя максимум, и тогда можно надеяться на попадание в Лигу Европы. Хотя, прямо скажем, шансов на это и не много, но, по крайней мере, после победы над "Галатасараем" они появились. У "Локомотива" есть характер, и мы будем надеяться на то, что в Гельзенкирхене команда проявит себя достойно.
- О выступлении российских клубов в Лиге чемпионов:
У ЦСКА есть объективные причины, по которым команда не вышла в плей-офф турнира: помимо тяжёлой группы, это ещё и сильно изменившийся состав. Сегодня за ЦСКА играют много футболистов, которым ввиду возраста не хватает хладнокровия, и в ЛЧ они получили необходимый международный опыт, сыграли и ещё сыграют против действующего победителя турнира. "Армейцы" набрали силы для будущих успехов, этот опыт был необходим столь качественной молодёжи.
Что касается "Локомотива", то здесь немного другая ситуация. У команды не задался старт сезона в целом, и во внутреннем первенстве, и в Лиге чемпионов. Лидеры команды вернулись в расположения клуба после чемпионата мира-2018 в разном состоянии, что непосредственно и отразилось на положении дел команды в двух турнирах.
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