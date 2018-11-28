Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"

Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем" Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча своей бывшей команды против "Галатасарая" (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Об игре:

Общие впечатления положительные, поскольку "Локомотив" наконец-то выиграл в Лиге чемпионов, а также впервые за долгое время оставил свои ворота в этом турнире "сухими". Команде было важно выиграть не только для продолжения борьбы за плей-офф Лиги Европы, но и для преодоления последствий после неприятного поражения в чемпионате России от "Урала" (1:2). В национальном первенстве случилась потеря очков в моменте, когда терять их было никак нельзя. И поэтому нужно отдать должное Юрию Сёмину, который в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем".

Матч получился непростым для обеих сторон. Перед игрой Фатих Терим сказал, что его команде крайне непривычны погодные условия в Москве, поскольку здесь -10 градусов, а в Стамбуле +23. Безусловно, это сказалось на игре гостей. После второго гола турки оказались в нокдауне и, по сути, борьба на этом и закончилась. По "Локомотиву" всё равно было видно, что команда не чувствовала себя на 100% уверенно. Но гол в концовке первого тайма изменил психологическое состояние команды, что позволило москвичам укрепить и удержать победный результат.

У "железнодорожников" осталась гостевая игра с "Шальке", в которой нужно выжимать из себя максимум, и тогда можно надеяться на попадание в Лигу Европы. Хотя, прямо скажем, шансов на это и не много, но, по крайней мере, после победы над "Галатасараем" они появились. У "Локомотива" есть характер, и мы будем надеяться на то, что в Гельзенкирхене команда проявит себя достойно.

- О выступлении российских клубов в Лиге чемпионов:

У ЦСКА есть объективные причины, по которым команда не вышла в плей-офф турнира: помимо тяжёлой группы, это ещё и сильно изменившийся состав. Сегодня за ЦСКА играют много футболистов, которым ввиду возраста не хватает хладнокровия, и в ЛЧ они получили необходимый международный опыт, сыграли и ещё сыграют против действующего победителя турнира. "Армейцы" набрали силы для будущих успехов, этот опыт был необходим столь качественной молодёжи.

Что касается "Локомотива", то здесь немного другая ситуация. У команды не задался старт сезона в целом, и во внутреннем первенстве, и в Лиге чемпионов. Лидеры команды вернулись в расположения клуба после чемпионата мира-2018 в разном состоянии, что непосредственно и отразилось на положении дел команды в двух турнирах.
Теги: Сабитов Локомотив Галатасарай
Вчера, 23:31
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