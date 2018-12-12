"Ливерпуль" победил "Наполи" и не пустил итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов



6 тур



"Ливерпуль" – "Наполи" 1:0



Гол: Салах, 34.

Лига чемпионов



6 тур



"Црвена Звезда" – "ПСЖ" 1:4



Голы: Кавани, 9, Неймар, 40, Гобелич, 56, Маркиньос, 74,Мбаппе, 90+

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" сумел одержать необходимую победу в невероятно эмоциональном матче с "Наполи". Её команде Юргена Клоппа своим голом принёс Мохамед Салах.: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Кейта, 79).: Оспина, Кулибали, Альбиоль, Руй (Гулям, 70), Максимович, Аллан, Руис (Зелиньски, 62), Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс (Милик, 67).: ван Дейк, 13, Кулибали, 40, Салах, 83, Робертсон, 90+1, Мане, 90+3.В параллельном матче "ПСЖ" предсказуемо обыграл "Црвену Звезду" и финишировал в группе С на первом месте с 11 очками.: Борян, Стойкович, Родич, Дегенек, Гобелич, Чаушич, Йованчич, Марин, Шимич (Эбесилио, 72), Набуан, Павков (Боакье, 72): Буффон, Керер, Бернат, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Верратти, Мария, Мбаппе, Кавани, Неймар: Борян, 10, Павков, 28, Керер, 29, Бернат, 62