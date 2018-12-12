"Ливерпуль" победил "Наполи" и не пустил итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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"Ливерпуль" победил "Наполи" и не пустил итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" сумел одержать необходимую победу в невероятно эмоциональном матче с "Наполи". Её команде Юргена Клоппа своим голом принёс Мохамед Салах.

Лига чемпионов

6 тур

"Ливерпуль" – "Наполи" 1:0

Гол: Салах, 34.


"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Кейта, 79).

"Наполи": Оспина, Кулибали, Альбиоль, Руй (Гулям, 70), Максимович, Аллан, Руис (Зелиньски, 62), Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс (Милик, 67).

Предупреждения: ван Дейк, 13, Кулибали, 40, Салах, 83, Робертсон, 90+1, Мане, 90+3.

В параллельном матче "ПСЖ" предсказуемо обыграл "Црвену Звезду" и финишировал в группе С на первом месте с 11 очками.

Лига чемпионов

6 тур

"Црвена Звезда" – "ПСЖ" 1:4

Голы: Кавани, 9, Неймар, 40, Гобелич, 56, Маркиньос, 74,Мбаппе, 90+


"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Родич, Дегенек, Гобелич, Чаушич, Йованчич, Марин, Шимич (Эбесилио, 72), Набуан, Павков (Боакье, 72)

"ПСЖ": Буффон, Керер, Бернат, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Верратти, Мария, Мбаппе, Кавани, Неймар

Предупреждения: Борян, 10, Павков, 28, Керер, 29, Бернат, 62
Теги: Ливерпуль Наполи ПСЖ Црвена Звезда
Сегодня, 00:58
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#2  Romgus  Самара (Сегодня, 01:08)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Lokoflesh
Матч в Ливерпуле портил только епанутый Черданцев, в остальном это был классический матч уровня плей-офф ЛЧ.
Как Мане не забил двушку уму не растяжимо.

так Черданцев ставил на то, что Ливерпуль забьёт 2 и больше)
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Матч в Ливерпуле портил только епанутый Черданцев, в остальном это был классический матч уровня плей-офф ЛЧ.
Как Мане не забил двушку уму не растяжимо.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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