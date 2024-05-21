"Для меня приход Джикии в ЦСКА не стал бы шоком. Для меня шок - когда уходят армейцы. Но такие переходы - это нормально. Не знаю, приняли бы Джикию или нет, но это нормально. Это профессионалы, которые играют там, где в них заинтересованы. Так во всём мире делается. Да и помните слова: никогда не говори "никогда", - заявил Чанов.
Московский "Спартак" объявил об уходе капитана команды Георгия Джикии в конце сезона. Истекающий 31-го мая текущего года контракт продлен не будет, Джикия покинет "Спартак" в статусе свободного агента. Матч 29-го тура РПЛ против "Рубина" (3:1) стал последним для Джикии на "Лукойл-арене" в футболке "красно-белых".
Ранее в СМИ появилась информация, что представители Георгия Джикии предложили услуги 30-летнего центрального защитника нескольким московским клубам. В числе главных претендентов на Джикию называются "Ростов" и "Локомотив". Напомним, ЦСКА уже осуществил один летний трансфер. Из "Зенита" свободным агентом придет защитник Данил Круговой.
Источник: "LegalBet"
Чанов: для меня переход Джикии из "Спартака" в ЦСКА не стал бы шоком
Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе защитника "Спартака" Георгия Джикии в ЦСКА.
Фото: официальный сайт РПЛ