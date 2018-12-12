Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионов

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
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|1
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|Црвена Звезда
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|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
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|3
|0
|10
|2
|Лион
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|1
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|Шахтёр
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
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|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
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Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионов
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов, а также поделился мыслями по поводу шансов ЦСКА занять третье место в группе и пробиться в плей-офф Лиги Европы.
- Мог «Локомотив» лучше выступить в Лиге чемпионов?
- Могло ли быть лучше, никто не знает. Но понятно, что выступление можно считать неудовлетворительным. Наверняка ставились задача-максимум и задача-минимум. Минимум — это, естественно, играть дальше в Лиге Европы. К сожалению, она не была выполнена. Как показалось, «Локомотив» просто не готов к матчам такого накала и такого уровня. Какие ошибки были допущены, что не так было сделано, наверное, сейчас будут анализировать. Не думаю, что сейчас специалистам и журналистам нужно делать какие-то выводы. Наверное, руководство клуба знает что это за проблемы и что внутри команды. Думаю, будет проведен анализ и будут сделаны какие-то выводы. Нам же только стоит говорить о том, что мы на нашего чемпиона возлагали большие надежды. Думали, что как минимум он должен был выйти в Лигу Европы, и эта задача была по силам. К сожалению, «Локомотив» наши надежды не оправдал.
- Что скажете о прошедшей игре с «Шальке»?
- Ну, там практически один момент был только. У одного из Миранчуков, когда он бил из-за пределов штрафной. Момент у Денисова, может быть... Была равная игра. Единственное что - «Локомотиву», чтобы победить, нужно было более агрессивно и активно действовать, где-то рисковать, не боясь проиграть. Это был последний матч в группе, от него многое зависело, поэтому и можно было рискнуть: может быть, где-то раньше выпустить атакующего игрока, сделать некоторые перестановки, чтобы играть активнее. А так — игра была равная. Понятно, что «Шальке» в концовке повезло. Но и ничья «Локомотив» тоже не устраивала. Наверное, остался осадок от того, что красно-зеленые не рискнули сыграть в более открытый футбол и попытаться поймать удачу в атаке.
- ЦСКА, который в последнем матче группового турнира на выезде встречается с «Реалом», сумеет оформить путевку в плей-офф Лиги Европы?
- Здесь много зависит от того, насколько серьезно «Реал» и «Рома» отнесутся к предстоящим матчам ( «Реал — ЦСКА и «Виктория» - «Рома» - Rusfootball.info). Понятно, что обе команды уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. От того, насколько у них будет присутствовать уровень серьезности в этих матчах, от того, какой будет состав, от того, насколько игроки будут мотивированы - от этих факторов, наверное, и будет зависеть результат и одного и второго матча. Но в любом случае играть с «Реалом» на его поле всегда тяжело. Но мне в бытность игрока были по душе такие острые матчи, когда тебе отступать некуда, когда надо больше рисковать. Многое будет зависеть от того, насколько активно ЦСКА сыграет в атаке, хотя и об обороне тоже забывать нельзя. Открываться стоит где-то во втором тайме, когда будут понятны расклады. Наверняка будет поступать информация и о параллельном матче. От этого тоже что-то будет зависеть в предстоящей игре.
Rusfootball.info
- Мог «Локомотив» лучше выступить в Лиге чемпионов?
- Могло ли быть лучше, никто не знает. Но понятно, что выступление можно считать неудовлетворительным. Наверняка ставились задача-максимум и задача-минимум. Минимум — это, естественно, играть дальше в Лиге Европы. К сожалению, она не была выполнена. Как показалось, «Локомотив» просто не готов к матчам такого накала и такого уровня. Какие ошибки были допущены, что не так было сделано, наверное, сейчас будут анализировать. Не думаю, что сейчас специалистам и журналистам нужно делать какие-то выводы. Наверное, руководство клуба знает что это за проблемы и что внутри команды. Думаю, будет проведен анализ и будут сделаны какие-то выводы. Нам же только стоит говорить о том, что мы на нашего чемпиона возлагали большие надежды. Думали, что как минимум он должен был выйти в Лигу Европы, и эта задача была по силам. К сожалению, «Локомотив» наши надежды не оправдал.
- Что скажете о прошедшей игре с «Шальке»?
- Ну, там практически один момент был только. У одного из Миранчуков, когда он бил из-за пределов штрафной. Момент у Денисова, может быть... Была равная игра. Единственное что - «Локомотиву», чтобы победить, нужно было более агрессивно и активно действовать, где-то рисковать, не боясь проиграть. Это был последний матч в группе, от него многое зависело, поэтому и можно было рискнуть: может быть, где-то раньше выпустить атакующего игрока, сделать некоторые перестановки, чтобы играть активнее. А так — игра была равная. Понятно, что «Шальке» в концовке повезло. Но и ничья «Локомотив» тоже не устраивала. Наверное, остался осадок от того, что красно-зеленые не рискнули сыграть в более открытый футбол и попытаться поймать удачу в атаке.
- ЦСКА, который в последнем матче группового турнира на выезде встречается с «Реалом», сумеет оформить путевку в плей-офф Лиги Европы?
- Здесь много зависит от того, насколько серьезно «Реал» и «Рома» отнесутся к предстоящим матчам ( «Реал — ЦСКА и «Виктория» - «Рома» - Rusfootball.info). Понятно, что обе команды уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. От того, насколько у них будет присутствовать уровень серьезности в этих матчах, от того, какой будет состав, от того, насколько игроки будут мотивированы - от этих факторов, наверное, и будет зависеть результат и одного и второго матча. Но в любом случае играть с «Реалом» на его поле всегда тяжело. Но мне в бытность игрока были по душе такие острые матчи, когда тебе отступать некуда, когда надо больше рисковать. Многое будет зависеть от того, насколько активно ЦСКА сыграет в атаке, хотя и об обороне тоже забывать нельзя. Открываться стоит где-то во втором тайме, когда будут понятны расклады. Наверняка будет поступать информация и о параллельном матче. От этого тоже что-то будет зависеть в предстоящей игре.
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