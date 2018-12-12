Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионов

Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионовБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов, а также поделился мыслями по поводу шансов ЦСКА занять третье место в группе и пробиться в плей-офф Лиги Европы.

- Мог «Локомотив» лучше выступить в Лиге чемпионов?

- Могло ли быть лучше, никто не знает. Но понятно, что выступление можно считать неудовлетворительным. Наверняка ставились задача-максимум и задача-минимум. Минимум — это, естественно, играть дальше в Лиге Европы. К сожалению, она не была выполнена. Как показалось, «Локомотив» просто не готов к матчам такого накала и такого уровня. Какие ошибки были допущены, что не так было сделано, наверное, сейчас будут анализировать. Не думаю, что сейчас специалистам и журналистам нужно делать какие-то выводы. Наверное, руководство клуба знает что это за проблемы и что внутри команды. Думаю, будет проведен анализ и будут сделаны какие-то выводы. Нам же только стоит говорить о том, что мы на нашего чемпиона возлагали большие надежды. Думали, что как минимум он должен был выйти в Лигу Европы, и эта задача была по силам. К сожалению, «Локомотив» наши надежды не оправдал.

- Что скажете о прошедшей игре с «Шальке»?

- Ну, там практически один момент был только. У одного из Миранчуков, когда он бил из-за пределов штрафной. Момент у Денисова, может быть... Была равная игра. Единственное что - «Локомотиву», чтобы победить, нужно было более агрессивно и активно действовать, где-то рисковать, не боясь проиграть. Это был последний матч в группе, от него многое зависело, поэтому и можно было рискнуть: может быть, где-то раньше выпустить атакующего игрока, сделать некоторые перестановки, чтобы играть активнее. А так — игра была равная. Понятно, что «Шальке» в концовке повезло. Но и ничья «Локомотив» тоже не устраивала. Наверное, остался осадок от того, что красно-зеленые не рискнули сыграть в более открытый футбол и попытаться поймать удачу в атаке.

- ЦСКА, который в последнем матче группового турнира на выезде встречается с «Реалом», сумеет оформить путевку в плей-офф Лиги Европы?

- Здесь много зависит от того, насколько серьезно «Реал» и «Рома» отнесутся к предстоящим матчам ( «Реал — ЦСКА и «Виктория» - «Рома» - Rusfootball.info). Понятно, что обе команды уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. От того, насколько у них будет присутствовать уровень серьезности в этих матчах, от того, какой будет состав, от того, насколько игроки будут мотивированы - от этих факторов, наверное, и будет зависеть результат и одного и второго матча. Но в любом случае играть с «Реалом» на его поле всегда тяжело. Но мне в бытность игрока были по душе такие острые матчи, когда тебе отступать некуда, когда надо больше рисковать. Многое будет зависеть от того, насколько активно ЦСКА сыграет в атаке, хотя и об обороне тоже забывать нельзя. Открываться стоит где-то во втором тайме, когда будут понятны расклады. Наверняка будет поступать информация и о параллельном матче. От этого тоже что-то будет зависеть в предстоящей игре.

Rusfootball.info
Теги: Кирьяков Локомотив ЦСКА
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