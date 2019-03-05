Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно!

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Херенвен
Ден Хааг
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 30 74
2 ПСВ Эйдховен 30 74
3 Фейеноорд 30 56
4 АЗ Алкмаар 30 52
5 Утрехт 30 47
6 Хераклес 30 45
7 Витесс 30 44
8 Виллем II 30 43
9 Гронинген 30 42
10 Херенвен 30 37
11 Ден Хааг 30 36
12 Зволле 30 35
13 ВВВ-Венло 30 34
14 Фортуна С 30 31
15 Эммен 30 29
16 Де Графсхап 30 26
17 Эксельсиор 30 26
18 НАК Бреда 30 22
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно!

"Аякс" провел не самый лучший первый тайм и проигрывал в счете, но смог быстро отыграться, набраться сил в перерыве и во втором тайме сыграть совсем с другим настроем и качеством футбола. Rusfootball.info - о том, как молодые и дерзкие "голландцы" оставили "Ювентус" ни с чем и отправили его в компанию к "Реалу".

Фото: Официальный твиттер ФК "Аякс"
"Ювентус" владел игровым и психологическим преимуществом в начале встречи


"Аякс" был очень хорош еще в первом матче. Но тогда ему не удалось добиться победы. Ехать в Турин пришлось с ничьей и с гостевым голом соперника. Да, мы видели, что сделал голландский клуб примерно в похожей ситуации с "Реалом", но все равно были существенные сомнения по поводу повторения успеха. "Ювентус" в своем нынешнем состоянии представлялся более крепким соперником. Да и на прошедших выходных Аллегри откровенно пожертвовал матчем Серии А, дав понять, что наиглавнейшую ставку на данный момент он делает именно на ответную встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

И начиналось сегодня все достаточно неплохо для хозяев. "Голландцы" на первых минутах выказывали неуверенность и даже некую нервозность в своих действиях и до середины первого тайма практически не стремились создать что-то опасное у ворот соперника. "Ювентус" владел инициативой и как минимум психологическим преимуществом. Другое дело, что момент он тоже не создавал, но давление оказывал. И как только подвернулся шанс выйти вперед, незамедлительно им воспользовался.


Криштиану Роналду при подаче с углового остался в полном одиночестве в чужой штрафной и уверенно вколотил мяч в сетку. Удивительно, что игроки "Аякса" так легко упустили главного игрока в составе оппонента. Возможно, нам не стоит недооценивать роль столкновения защитников голландского клуба друг с другом. Но это в любом случае никак не отменяет того факта, что "Ювентус" в целом спокойно добился преимущества в счете.

"Аякс" провел слабый первый тайм, но забил важнейший гол

А вот далее спокойствие, судя по всему, сыграло с лидирующей в счете командой злую шутку. "Итальянцы" не играли на расслабоне - так говорить нельзя. Но в их действиях не было проявления инстинкта убийцы или хищника, который хочет тут же добить свою жертву. "Юве" вполне мог усилить давление на соперника и продолжать нагнетать ситуацию у его ворот. Почему этого не случилось? Опять-таки думаю, что все дело в некой самоуспокоенности.

Хотя и роль быстрого ответного гола "Аякса", конечно, тоже важна. Тем более, не скажешь, что он стал самым логичным. Мяч оказался у Ван Де Бека после нескольких отскоков, один из которых и позволил ему оказаться в правильном положении - Бернардески задержался с выходом за линию офсайда как раз по той причине, что секунду назад мяч прилетел ему в спину. В известной степени гол Ван Де Бека оказался случайным, ведь тот уровень игры, который продемонстрировали "голландцы" в первом тайме, обычно приводит к отсутствию забитых мячей.

[/center]
Аллегри не смог повлиять на ход матча замены - они себя не оправдали

Интересно, что в перерыве к заменам прибегнул не Тен Хаг, а Аллегри. Наставник "Ювентуса" убрал с поля Дибалу и выпустил Мойзе Кина. Но перестановка абсолютно не сработала, и "итальянцы" не получили никакого усиления от появления нового игрока. И еще более интересно, что "Аякс" смог прибавить без каких-либо организационных изменений. "Голландцы" просто вышли на второй тайм совсем с другим настроем и показали абсолютно иной уровень футбола.

Они начали плести свои ставшие уже фирменными комбинации и многоходовки, которые были насыщены быстрыми, короткими и точными передачами. Именно они позволяли гостям раз за разом доходить до чужой штрафной. А иногда и сами игроки "Ювентуса" дарили сопернику шанс на голевую атаку, как, например, Пьянич в начале второго тайма. Дело логичным образом шло ко второму голу "Аякса", и мешало случиться этому только излишнее желание "голландцев" сделать еще одну передачу вместо того, чтобы нанести удар.

"Аякс" был лучше и полностью заслужил выход в полуфинал

Впрочем, вновь хочется применить слово "логичный", поскольку в такой ситуации на помощь должен был прийти тот элемент игры, в котором лишнего паса просто не подразумевается. "Аякс" забил с углового. Де Лигт в верховой борьбе обыграл трех игроков "Ювентуса" и дал Роналду мощный ответ на его гол в первом тайме. В этот момент всем стало понятно, что итальянскому клубу теперь для прохода в полуфинал нужно забивать еще дважды. Но, думаю, мало кто понимал, как он будет это делать.


У подопечных Аллегри во втором тайме не получалось абсолютно ничего. Они сохраняли шансы на чудесное спасение до конца встречи только потому, что "Аякс" не реализовывал продолжавшие создаваться моменты, Щенсны тащил все, что мог, и VAR отменил гол Зиеша из-за офсайда. "Ювентус" был сломлен, а самым показательным эпизодом стал эмоциональный подкат Роналду на последней минуте, за который он получил заслуженную желтую карточку и которым он расписался в признании сегодняшнего поражения.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Ювентус Аякс
Сегодня, 00:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Яamon   (Сегодня, 01:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
зачем же его останавливать? аякс, кстати, будет иметь неплохие шансы на выход в финал, если тоттен пройдет сити
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама