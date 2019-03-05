Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно!

"Аякс" провел не самый лучший первый тайм и проигрывал в счете, но смог быстро отыграться, набраться сил в перерыве и во втором тайме сыграть совсем с другим настроем и качеством футбола. Rusfootball.info - о том, как молодые и дерзкие "голландцы" оставили "Ювентус" ни с чем и отправили его в компанию к "Реалу". Фото: Официальный твиттер ФК "Аякс"

"Ювентус" владел игровым и психологическим преимуществом в начале встречи

"Аякс" провел слабый первый тайм, но забил важнейший гол

Аллегри не смог повлиять на ход матча замены - они себя не оправдали

"Аякс" был лучше и полностью заслужил выход в полуфинал

"Аякс" был очень хорош еще в первом матче. Но тогда ему не удалось добиться победы. Ехать в Турин пришлось с ничьей и с гостевым голом соперника. Да, мы видели, что сделал голландский клуб примерно в похожей ситуации с "Реалом", но все равно были существенные сомнения по поводу повторения успеха. "Ювентус" в своем нынешнем состоянии представлялся более крепким соперником. Да и на прошедших выходных Аллегри откровенно пожертвовал матчем Серии А, дав понять, что наиглавнейшую ставку на данный момент он делает именно на ответную встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов.И начиналось сегодня все достаточно неплохо для хозяев. "Голландцы" на первых минутах выказывали неуверенность и даже некую нервозность в своих действиях и до середины первого тайма практически не стремились создать что-то опасное у ворот соперника. "Ювентус" владел инициативой и как минимум психологическим преимуществом. Другое дело, что момент он тоже не создавал, но давление оказывал. И как только подвернулся шанс выйти вперед, незамедлительно им воспользовался.Криштиану Роналду при подаче с углового остался в полном одиночестве в чужой штрафной и уверенно вколотил мяч в сетку. Удивительно, что игроки "Аякса" так легко упустили главного игрока в составе оппонента. Возможно, нам не стоит недооценивать роль столкновения защитников голландского клуба друг с другом. Но это в любом случае никак не отменяет того факта, что "Ювентус" в целом спокойно добился преимущества в счете.А вот далее спокойствие, судя по всему, сыграло с лидирующей в счете командой злую шутку. "Итальянцы" не играли на расслабоне - так говорить нельзя. Но в их действиях не было проявления инстинкта убийцы или хищника, который хочет тут же добить свою жертву. "Юве" вполне мог усилить давление на соперника и продолжать нагнетать ситуацию у его ворот. Почему этого не случилось? Опять-таки думаю, что все дело в некой самоуспокоенности.Хотя и роль быстрого ответного гола "Аякса", конечно, тоже важна. Тем более, не скажешь, что он стал самым логичным. Мяч оказался у Ван Де Бека после нескольких отскоков, один из которых и позволил ему оказаться в правильном положении - Бернардески задержался с выходом за линию офсайда как раз по той причине, что секунду назад мяч прилетел ему в спину. В известной степени гол Ван Де Бека оказался случайным, ведь тот уровень игры, который продемонстрировали "голландцы" в первом тайме, обычно приводит к отсутствию забитых мячей.[/center]Интересно, что в перерыве к заменам прибегнул не Тен Хаг, а Аллегри. Наставник "Ювентуса" убрал с поля Дибалу и выпустил Мойзе Кина. Но перестановка абсолютно не сработала, и "итальянцы" не получили никакого усиления от появления нового игрока. И еще более интересно, что "Аякс" смог прибавить без каких-либо организационных изменений. "Голландцы" просто вышли на второй тайм совсем с другим настроем и показали абсолютно иной уровень футбола.Они начали плести свои ставшие уже фирменными комбинации и многоходовки, которые были насыщены быстрыми, короткими и точными передачами. Именно они позволяли гостям раз за разом доходить до чужой штрафной. А иногда и сами игроки "Ювентуса" дарили сопернику шанс на голевую атаку, как, например, Пьянич в начале второго тайма. Дело логичным образом шло ко второму голу "Аякса", и мешало случиться этому только излишнее желание "голландцев" сделать еще одну передачу вместо того, чтобы нанести удар.Впрочем, вновь хочется применить слово "логичный", поскольку в такой ситуации на помощь должен был прийти тот элемент игры, в котором лишнего паса просто не подразумевается. "Аякс" забил с углового. Де Лигт в верховой борьбе обыграл трех игроков "Ювентуса" и дал Роналду мощный ответ на его гол в первом тайме. В этот момент всем стало понятно, что итальянскому клубу теперь для прохода в полуфинал нужно забивать еще дважды. Но, думаю, мало кто понимал, как он будет это делать.У подопечных Аллегри во втором тайме не получалось абсолютно ничего. Они сохраняли шансы на чудесное спасение до конца встречи только потому, что "Аякс" не реализовывал продолжавшие создаваться моменты, Щенсны тащил все, что мог, и VAR отменил гол Зиеша из-за офсайда. "Ювентус" был сломлен, а самым показательным эпизодом стал эмоциональный подкат Роналду на последней минуте, за который он получил заслуженную желтую карточку и которым он расписался в признании сегодняшнего поражения.