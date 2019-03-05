"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале!

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале!

"Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" (3:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира по общему счету – 4:4.

Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 0:1

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:3

Голы: Стерлинг, 4, 21, Бернарду, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 9, Льоренте, 73.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Гюндоган, Д. Сильва (Фернандиньо, 63), Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма, Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 81), Сон.

Предупреждения: Сиссоко, 41, Сон, 48, Роуз, 54, Ваньяма, 77.
Теги: Манчестер Сити Тоттенхэм
Вчера, 23:57
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11
(2)
#11  Manchester United   (Сегодня, 00:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Матч топовый,не то что автобусная хурма,как же я рад что вынесли этот бездарный, голубой, денежный мешок,Тоттенхэм Аякс это будет жара.
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#10  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 00:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Шинник»
Душа радуется
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#9  Фанат Заболотного   (Сегодня, 00:02)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: ФКСМ_1922
Сосите, голубые laughing

ну победить мог бы кто угодно в этом матче и обе команды хороши, это же не обосцаный сраптак с 0:7 на энфилде


--------------------
фанаты спартака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
#8  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 00:02)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
Как теперь спать? Эмоции шкалят! МЕГА футбол!


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#7  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 00:02)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Однозначно один из лучших матчей в истории ЛЧ! Просто безумие! После свистка даже слов нет от эмоций! Болел за МС, но в концовке уже было пофиг кто победит - после такого матча все победители! Что за футбол!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#6  лад  USSR (Сегодня, 00:01)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Космический темп игры. Наглядное пособие к чему нужно стремиться российским клубам, если они хотят быть конкурентоспособными в Европе.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#5  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 00:00)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вангую, Аякс-Барселона финал ЛЧ


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:59)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это футбол!Не то что Матч ТВ нашу лигу за деньги продает!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  ММВ  Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:59)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каков матч!!!! На одном дыхании!!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
#2  afelayz  Россия, Красноярск (Вчера, 23:59)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Енисей»
Один из лучших матчей в Лиги Чемпионов!
Как же хорош VAR!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:58)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сосите, голубые laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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