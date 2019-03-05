Хосеп Гвардиола – о вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: это жестоко

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - о матче с "Тоттенхэмом" (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов."Да, это тяжело. Это жестоко, но нам нужно принять это. Сегодня был хороший матч для всех. Во втором тайме мы сделали все возможное, забили необходимые голы. Мои поздравления "Тоттенхэму", удачи им в полуфинале. Я сегодня очень горд, особенно я горжусь реакцией болельщиков. Никогда не видел стадион таким. Сегодня нам очень грустно за них, но футбол непредсказуем. К сожалению, мы не вышли в следующую стадию. В субботу в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" мы должны отреагировать на этот результат, но сейчас я не думаю об этом. Сейчас нам нужно поспать как можно дольше, а затем как можно лучше подготовиться к игре", - цитирует Гвардиолу официальный твиттер клуба.