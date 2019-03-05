Россия сохранила за собой 6-е место в рейтинге УЕФА по итогам нынешнего сезона

Россия сохранила шестую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Ближайшим конкурентом за шестую позицию является Португалия. «Порту» в двух матчах проиграл «Ливерпулю» в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершил выступление на турнире. Последним представителем Португалии в еврокубках является лиссабонская «Бенфика», однако она не сможет в одиночку набрать необходимое количество баллов.В активе России 50,549 балла, Португалии - 48,232. Шестое место позволит заявить на сезон-2020/21 по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Испания (102,855), на второй строчке располагается Англия (82,034), далее идут Италия (74,725), Германия (71,213) и Франция (58,498).