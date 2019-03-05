Россия сохранила за собой 6-е место в рейтинге УЕФА по итогам нынешнего сезона

Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Россия сохранила за собой 6-е место в рейтинге УЕФА по итогам нынешнего сезона

Россия сохранила шестую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ближайшим конкурентом за шестую позицию является Португалия. «Порту» в двух матчах проиграл «Ливерпулю» в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершил выступление на турнире. Последним представителем Португалии в еврокубках является лиссабонская «Бенфика», однако она не сможет в одиночку набрать необходимое количество баллов.

В активе России 50,549 балла, Португалии - 48,232. Шестое место позволит заявить на сезон-2020/21 по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Испания (102,855), на второй строчке располагается Англия (82,034), далее идут Италия (74,725), Германия (71,213) и Франция (58,498).

Газета.ru
Сегодня, 17:24
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6
(5)
#6  Zoldaten   (Сегодня, 18:18)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MIG
Вот! Нас Спартак выручил! И принес примерно 2.5 балла в копилку страны за последние пять лет! Без этих баллов не обошли бы Португалию! joy

laughing satisfied satisfied
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:13)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо поднажать,не так много от Испании отстаем!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  MIG  Piter (Сегодня, 18:08)
  • 0
  •  (4)

бородач,
Прид###к, ты когда на футбол идешь, тоже ждешь повышение пенсии по этому поводу? laughing
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#3  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Спасибо и низкий поклон--теперь точно пенсии повысят и цены на бензин и харчи снизят --- а смотришь по ящику как в копилку нашей великой державы медали сыпятся -- как спортсмены всех мастей пашут как волы на величие нашей державы,то считаешь себя мелкой букашкой в этой грациозной битве...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:48)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Зениту, флагману нашего футбола. Спасибо быкам, установившему личный рекорд в еврокубках. Спасибо коням, за две победы над Реалом.
Дефки и свиньи, позор нашего футбола. Уфа- первый блин комом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 17:44)
  • 0
  •  (6)

Вот! Нас Спартак выручил! И принес примерно 2.5 балла в копилку страны за последние пять лет! Без этих баллов не обошли бы Португалию! joy
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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