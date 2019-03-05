Серхио Бускетс: хочу извиниться перед болельщиками. Сейчас сложно что-то говорить

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов."Мы приносим свои извинения. Повторилось то же самое, что в прошлом году в Риме. Они забили благодаря потрясающей поддержке. Сейчас сложно что-то говорить. Не хочу никого упрекать. Нужно извиниться перед фанатами", - цитирует Бускетса Mundo Deportivo.