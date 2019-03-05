Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона"

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич извинился за проблемы, с которыми столкнулся он и его коллега Георгий Черданцев во время трансляции ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0).



"Поверьте, комментаторы вообще не отвечают за качество звука. Приносим свои извинения за проблемы с эфиром, но, блин, это не наша вина. Честно. Тут творился настоящий адок, звукорежиссеры местные делали, что могли, но… Самого бесят подобные вещи! Настоящий стресс. Простите. Это был великий день в истории ЛЧ. И круто, что мы с вами стали свидетелями яркого и зрелищного матча! Проблемы со звуком забываются, а такие игры навсегда остаются в памяти", - написал Генич.

"А как же отхаркивания и кашель в микрофоны? Как бабки стары", — написал Геничу один из пользователей соцсети.

"Это ошибка. Извините", - ответил Генич.

"Костя, скажи Чердаку, что можно выключить микрофон, когда харкаете", — написал еще один пользователь.

"Он просто не ту кнопку нажимал. Наша вина. Сорри", — еще раз извинился Генич.
Теги: Генич Барселона Ливерпуль
Сегодня, 09:50
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4
(1)
#4  Neighbor   (Сегодня, 10:10)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: S.T.E.P.A.N.
два дебила ...

Газпром-сила. Куле ждать от воспитанника Генки и Грязьпрома. Двух бомжей пустили на праздник футбола - они там устроили привокзальный сортир. родной стадион вспомнили


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 10:07)
  • +1
  •  (3)
online

Да нормально они вели репортаж, чего вы.. Наоборот, присутствие живых людей в мелких моментах более подчеркивается. А насчёт звука - мне это напомнило 90-е.. тогда многие матчи с таким звуком транслировали. Это даже некий эффект винтажности создаёт
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  DROOZD  брянск (Сегодня, 10:04)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бггг..не ту кнопку нажимал.
Два говнаря


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 09:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
два дебила ...


--------------------
stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
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