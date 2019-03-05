Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона"

Друзья. Со звуком – беда. Неполадки случились на линии Ливерпуль-Москва



Мы делаем все, чтобы вы могли насладиться игрой. К сожалению, не все работают так же ответственно, как Генич с Черданцевым. Они знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются. Спасибо за понимание pic.twitter.com/YwXxCo3I0F