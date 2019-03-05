Экс-тренер "Ливерпуля" сравнил камбэк в матче с "Барселоной" с финалом ЛЧ 2005 года

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес, ныне возглавляющий "Ньюкасл Юнайтед", прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, в котором "красные" одолели "Барселону" и сумели пробиться в финал турнира.Бенитес вспомнил, как "Ливерпуль" вместе с ним одержал победу в финале Лиги чемпионов 2005 года, когда английский клуб, уступая после первого тайма со счетом 0:3, смог перевести игру в дополнительное время и выиграть в серии пенальти."Мой камбэк был лучше, это предельно ясно. Был даже проведен опрос на. Нет шансов, что матч с "Барселоной" был лучше. У нас было 45 минут, проигрывали 0:3 "Милану", лучшей команде, вдали от всех. Наши болельщики поют в перерыве, миланские фанаты счастливы, а затем мы выходим и забиваем три гола за шесть минут, а Дудек совершает сэйв, а затем дополнительное время и пенальти", - цитирует Бенитеса The Telegraph.Также специалист подчеркнул, что "Ливерпуль" добьется "фантастического достижения", выиграв турнир.