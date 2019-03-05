Роберто Карлос: финал Лиги чемпионов будет классный, я уверен
Бывший защитник "Реала" и победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос поделился ожиданиями от матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" в финале самого престижного европейского клубного турнира.
"Будет классный финал, я уверен! Две отличные команды со своим стилем. Жаль, что не вышел "Реал". Но у Мадрида еще будут победы в Лиге чемпионов. А сегодня я жду равного матча", - цитирует Карлоса Sport24.
"Будет классный финал, я уверен! Две отличные команды со своим стилем. Жаль, что не вышел "Реал". Но у Мадрида еще будут победы в Лиге чемпионов. А сегодня я жду равного матча", - цитирует Карлоса Sport24.