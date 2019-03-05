Трент Александер-Арнолд: я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов.

"Сложно выразить все словами. За этот сезон, что остался позади, мы заслуживали такой победы больше, чем кто-либо иной. Мы сотворили что-то невероятное, мы доминировали в игре. Не будем оглядываться назад и думать, что это был нерасторопный футбол. Будем думать о том, что мы - чемпионы Европы. Я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью", - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.
Теги: Александер-Арнолд Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 01:37
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