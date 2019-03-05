Леброн Джеймс поздравил "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после просмотра финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" (2:0) поздравил новых обладателей трофея."Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом", — написал баскетболист в твиттере.Также Леброн выложил несколько постов с фотографиями и видео празднования "Ливерпулем" долгожданного триумфа.