Леброн Джеймс поздравил "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после просмотра финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" (2:0) поздравил новых обладателей трофея.

"Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом", — написал баскетболист в твиттере.

Также Леброн выложил несколько постов с фотографиями и видео празднования "Ливерпулем" долгожданного триумфа.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль
Вчера, 23:35
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