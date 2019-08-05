Валерий Рейнгольд: чтобы сделать ничеечку в гостях у "Туна", "Спартаку" нужно кропотливо работать

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от гостевой встречи красно-белых со швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиге Европы и домашнего матча «Краснодара» с португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Чемпионат

- Я никогда не видел «Тун», не знаю, что это за команда и как она играет, но понятно, что она где-то в пятерке чемпионата Швецарии. Предполагаю, что это команда среднего уровня, и с ней надо играть. Сейчас все команды играть умеют - даже Фарерские острова, и Андорра, и Лихтенштейн, - отметил Рейнгольд. - Но, даже не зная швейцарских футболистов, я не могу сказать, что «Спартак» едет туда показать класс. Спартаковцев ждет очень кропотливая работа, чтобы добиться ничеечки в гостях. И если им это удастся, то они сделают большое дело, потому что всё-таки ответная игра в Москве. Опять же я не знаю швейцарцев. Я могу говорить только про «Спартак», а там сейчас нет команды и игрового почерка.



- Словом, вы с опаской ждете первого матча с «Туном»?..



- Понимаете, если есть возможность команду хвалить, если есть игроки, на которых можно положиться, - это одно дело. А если нет - совсем другое. Раньше были Зе Луиш, Адриано, Промес - на них надеялись, и они эти надежды оправдывали, часто выручали «Спартак». На кого положиться? На Понсе, который в матче с «Динамо» ничем, кроме хулиганского поступка, не запомнился? Шюррле пока не в порядке: играет только эпизодами. Вот и стоит передо мной картинка: как и чем «Спартак» собирается обыгрывать своего соперника?



- У «Краснодара», какие шансы в противостоянии с «Порту»?



- Это будет важная игра для «Краснодара», и вот здесь мы посмотрим, что всё-таки он собой представляет. Потому что в предстоящей игре команду ждет очень серьезная проверка. Многие



«Краснодар» хвалят. И хвалят по делу: команда показывает хороший комбинационный футбол. И с «Зенитом» он показал хорошую игру, и, по-моему, его «сплавили». Потому что должен был «Краснодар» увозить три очка. Гол Дзюбы нельзя было засчитывать - там было нарушение правил. А что касается ближайшей игры с «Порту», то я верю в «Краснодар». Он выглядит очень надежно. Но посмотрим. Потому что всё-таки «Порту» - очень приличная европейская команда. И хорошо знакомый нам Зе Луиш, если что, может наказать.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info