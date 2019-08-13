Юрген Клопп: Стамбул - особенный город для "Ливерпуля", но мы из другого поколения

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с "Челси" за Суперкубок УЕФА."Знаю, что Стамбул — особенный город для "Ливерпуля" и его болельщиков. Никто не забудет 2005-й (в финале ЛЧ "Ливерпуль" отыгрался с 0:3 и в серии пенальти победил "Милан"), но мы из другого поколения, мы — команда-2019/20, и тоже очень хорошая.Стамбул — замечательный город для футбола. Я играл здесь однажды за дортмундскую "Боруссию", и атмосфера была потрясающая. Здесь многие болеют за "Ливерпуль" среди турок, и это тоже делает город особенным для нас. Мы свежи и хотим играть. Надеюсь, мы сделаем этот город особенным и для нашей команды", — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.