Юрген Клопп: сейв Адриана - вишенка на торте Суперкубка УЕФА

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил голкипера Адриана после матча за Суперкубок УЕФА с "Челси".



"Где был Адриан, когда мы играли с "Ман Сити" пару недель назад? Тренер вратарей сказал мне, что ему требуется время, чтобы набрать форму. У него не было этого времени, но он сыграл просто фантастически сегодня. Я не знаю, когда он в последний раз выходил на поле в официальном матче, но сегодня он сыграл выше всяких похвал.



Адриан не только хорош на поле: это настоящий лидер в раздевалке. В перерыве он говорил громче, чем я. Он заслужил эту победу. Он фантастически играл на протяжении всех 120 минут, а сейв в серии пенальти стал вишенкой на торте", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.