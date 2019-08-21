Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение "быков" от "Олимпиакоса" (0:4) в первом матче квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов.
"Очень странная игра. "Олимпиакос" играл очень спокойно, никакого давления не было. И при такой спокойной игре мяч у "Краснодара" не держался, греки не играли агрессивно. Это связано с тем, что футболисты из Греции не позволили себе недооценить "Краснодар", как это сделал "Порту", была вязкая игра.
Но в этом матче "Краснодар" сам больше виноват, потому что "Олимпиакос" не ставил нашу команду в трудную ситуацию. Это можно объяснить тем, что в "Краснодаре" много новых игроков и игры, которую мы привыкли видеть, нет. Игроки в середине поля часто передерживали мяч, нет адресов под игру в одно-два касания. Первые два гола были забиты с потерь в центре поля, что опасно.
Думаю, шансы потеряны, потому что "Олимпиакос" в ЛЧ не пропускает давно, вторая игра будет вязкой, греки умеют засушить игру. Но "Краснодар" может забить в начале, и кто знает, что там дальше будет. Счет был не по игре, но греки использовали свои моменты. Скажу, что "Краснодар" больше проиграл игру, чем "Олимпиакос" выиграл.
Берг? На мой взгляд, Игнатьев был бы полезнее в этой игре, он побыстрее и понастырнее, а швед мог бы усилить игру на 20-25 минут при определенном счете.
Что касается того, что Шапи не играл с первых минут, то на сегодня Вандерсон и Намли сильнее. То, что он вышел с "Порту" и забил два — это не показатель, нормальное тренерское решение", — цитирует Шалимова Sport24.
Игорь Шалимов: думаю, шансы на Лигу чемпионов у "Краснодара" потеряны
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