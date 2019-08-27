Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев после поражения от "Олимпиакоса" (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов рассказал подробности травмы Магомеда-Шапи Сулейманова.
"Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе. Что с Сулеймановым? У Шапи болит ребро, на него упал. Дальше уже сейчас станет известно", - цитирует Игнатьева "Матч ТВ".
Иван Игнатьев: Лига чемпионов еще будет в этом городе
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