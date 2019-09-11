Месси пропустит матч с "Боруссией" в Лиге чемпионов

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси может пропустить стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов, передает Goal.com.32-летний аргентинец все еще восстанавливается после полученной на тренировке травмы. В начале августа он повредил икроножкую мышцу."Барса" встретится с дортмундской "Боруссией" в рамках ЛЧ уже на следующей неделе — 17 сентября.14 сентября Месси также пропустит встречу с испанской "Валенсией" в рамках четвертого тура Примеры.