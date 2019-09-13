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Эрнесто Вальверде: Месси будет трудно вернуться в строй к матчу с "Боруссией" Д

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде сказал, что нападающий команды Лионель Месси, скорее всего, пропустит выездной матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится 17 сентября.

"Я не врач, но, кажется, рана была немного открыта, поэтому мы решили действовать более осторожно.

Не знаю, когда Лионель сможет вернуться. Это может произойти во вторник или позже. Не хочу занижать ожидания, но, мне кажется, ему будет трудно вернуться во вторник.

Потеря Месси всегда заметна. Другие игроки должны стать лучше. Антуан Гризманн уже забил несколько мячей, и мы надеемся, что он продолжит в том же духе.

Были времена, когда Лео не был доступен, но мы продолжали идти. Команда хорошо отреагировала в прошлом сезоне, когда у него возникли проблемы с рукой.

Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но при этом хотим, чтобы всё прошло хорошо", - цитирует Вальверде Goal.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Вальверде Месси Барселона Боррусия Д
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