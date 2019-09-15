Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о состоянии защитника Бенедикта Хеведеса и полузащитника Антона Миранчука. Оба футболиста получили травмы во время вчерашнего матча 9-го тура РПЛ против "Сочи" (1:0).
"Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока не ясен, но с "Байером" он точно не сыграет.
У Хеведеса рассечение. Слава богу — без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать. Но сам он очень хочет выйти на поле", - цитирует Кинадзе Sport24.
Василий Кикнадзе: Антон Миранчук точно не сыграет с "Байером"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»