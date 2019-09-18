» » Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов

Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером".

"Эмоции только положительные. А какие еще могут быть эмоции после такой победы? Сегодня была команда, так что я не могу выделить кого-то персонально. Ребята играли и боролись от начала и до конца. Уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов.

Было ли заметно отсутствие братьев Миранчуков? Конечно. Их отсутствие — серьезное испытание. И я счастлив, что команда с ним справилась", - цитирует Кикнадзе Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кикнадзе Локомотив Байер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 4 10
...
6 Шальке 04 4 7
7 Боруссия М 4 7
8 Байер 4 7
9 Айнтрахт Ф 4 6
10 Вердер 4 6
...
18 Герта 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 9 20
...
3 Ростов 9 20
4 ЦСКА 9 19
5 Локомотив 9 17
6 Спартак 9 14
7 Арсенал Тула 9 13
...
16 Тамбов 9 5
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Роман Павлюченко: я бы в перерыве поменял вратаря "Байера"
Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"
Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл без мяча, поэтому и победил "Байер"
Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 16
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" уже выступил лучше в Лиге чемпионов, чем в прошлом году 1
Петер Бос? Сёмин – босс! «Локомотив» – лидер группы! 2
"Ювентус" не смог удержать победу в матче с "Атлетико" 1
Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ" 6
"Манчестер Сити" в Харькове разгромил "Шахтер" 3
"Локомотив" на выезде обыграл "Байер" 57
Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть 2
Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна
Гарри Кейн: это только первый матч, мы будем биться за выход из группы
Гус Тиль: надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски 1
Александр Кокорин должен начать тренировки с "Зенитом" в конце этой недели 1
Урош Спайич: мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол
Адвокат Протасовицкого: если 24-го откажут в УДО, то он будет сидеть до конца срока
"Тоттенхэм" упустил победу над "Олимпиакосом", ведя 2:0 по ходу матча
"Краснодар" не будет продолжать сотрудничество с Павлом Мамаевым
Стивен Джеррард намерен победить "Фейеноорд" в память о Риксене
Стали известны составы "Атлетико" и "Ювентуса"
"ПСЖ" - "Реал": Икарди, Азар и Бэйл сыграют с первых минут
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Байером" 14
Сергей Матвеев: швейцарцы быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола
Названа зарплата Кокорина в "Зените" 27
Четырех фанатов "Локомотива" не пустили в Германию на матч с "Байером"
Гончаренко рассказал о череде травм в ЦСКА
Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной 2
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
Все новости