Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером".
"Эмоции только положительные. А какие еще могут быть эмоции после такой победы? Сегодня была команда, так что я не могу выделить кого-то персонально. Ребята играли и боролись от начала и до конца. Уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов.
Было ли заметно отсутствие братьев Миранчуков? Конечно. Их отсутствие — серьезное испытание. И я счастлив, что команда с ним справилась", - цитирует Кикнадзе Sport24.
Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»