Бывший нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко поделился впечатлениями от победы над "Байером" (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Локомотив" сыграл здорово. С первых минут вышли собранные, не боясь никакого "Байера". Команда с первых минут уверенно играла. Понравилось хорошее движение у "Локомотива", борьба на каждом участке поля. Катились, выбегали и выжигали. Юрий Палыч настроил команду.
Конечно, вратарь у "Байера" — чудо. Я бы его в перерыве поменял бы. Ха-ха-ха. Берет все и отдает чужому. Привез моменты и голы. Чудо-вратарь. Сегодня день "Локомотива", заслужили.
"Байер" не впечатлил, вроде мяч держат, но толка никакого, хотя были моментики. "Локомотив" умеет играть по счету, два забили и спокойно в оборону. Тяжело, но выиграли — это Лига чемпионов.
Дома в принципе можно играть с любой командой. Поздравляю команду и поклонников "Локомотива" с победой", - цитирует Павлюченко Sport24.
Роман Павлюченко: я бы в перерыве поменял вратаря "Байера"
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