"Очевидно, что вся команда разочарована. Моя персональная ошибка – это полный отстой. Я старался разыграть мяч в нашем стиле, который основывается на владении. Мы хотим, чтобы большую часть времени мяч был под нашим контролем, и поэтому иногда наша игра кажется немного рискованной. Я бы хотел сказать иначе, но это не последняя моя ошибка.
Нам невероятно не повезло не забить второй гол в начале второго тайма. В целом это был неутешительный вечер. Но мы не должны вешать нос. Мы всё ещё можем набрать очки в этой группе", - приводит слова Градецки официальный сайт УЕФА.
Голкипер "Байера": моя ошибка в матче с "Локомотивом" – это полный отстой
Голкипер "Байера" Лукаш Градецки прокомментировал домашнее поражение от "Локомотива" (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: официальный сайт УЕФА
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