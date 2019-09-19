Дмитрий Баринов посвятил победу над "Байером" травмированным братьям Миранчукам

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов посвятил победу над "Байером" (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов травмированным Антону и Алексею Миранчукам.

"Отдельно хочу поздравить Лешу и Антона Миранчуков с победой над "Байером". Выздоравливайте, эта победа для вас. Я видел, как Антон вышел на поле, у меня у самого чуть слезы не потекли. Поэтому, Антоша, Леша, выздоравливайте, вас нам не хватает", — сказал Баринов.