Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и португальской "Бенфикой".
"Ожидания от матча положительные. Надеюсь, игра будет интересной, потому что соперник, на мой взгляд, не на 100 процентов представляет, как правильно играть с "Зенитом", чтобы не дать ему показывать тот футбол, который они могут показывать. Надеюсь, сегодняшний матч будет более зрелищным по сравнению с тем, который мы видели с "Локомотивом".
Безусловно, домашние трибуны и атмосфера, которую будут создавать болельщики, определенно сыграют свою роль и помогут. А по поводу исхода матча говорить сложно. Только если случится удаление или еще что-то в этом роде, тогда будем смотреть и переживать. Но я надеюсь и верю, что "Зенит" победит с разницей в два гола", - цитирует Игонина Sport24.
Алексей Игонин: "Бенфика" не на 100 процентов представляет, как правильно играть с "Зенитом"
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