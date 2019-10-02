Голкипер "Эспаньола" Диего Лопес поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится 3 октября в Москве.
"Я думаю, что завтра одна из самых хороших возможностей показать себя с лучшей стороны. Команда готова, мы провели очень много работы. Мы хотим, чтобы болельщики увидели это. Команда имеет все возможности проявить себя и закрепить тот внутренний успех и реализовать наши возможности.
Мы сконцентрированы на предстоящем матче с ЦСКА, в котором у нас есть возможность показать себя с лучшей стороны. Мы будем играть на победу", - цитирует Лопеса Sport24.ru.
Вратарь "Эспаньола": мы будем играть на победу в матче с ЦСКА
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