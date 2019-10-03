В игре с "Интером" Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" капитан "Барселоны" Лионель Месси шёл в обводку 11 раз. 10 его попыток увенчались успехом.

Фото: официальный сайт ФК "Барселона"

За 2 тура группового этапа турнира ни один игрок не совершил успешных дриблингов больше, нежели аргентинец в матче с нерадзурри.Напомним, "Барселона" обыграла "Интер" со счётом 2:1. Месси отметился в матче результативной передачей на Луиса Суареса, когда тот забивал победный гол.