» » В игре с "Интером" Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ

В игре с "Интером" Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" капитан "Барселоны" Лионель Месси шёл в обводку 11 раз. 10 его попыток увенчались успехом.
Фото: официальный сайт ФК "Барселона"
За 2 тура группового этапа турнира ни один игрок не совершил успешных дриблингов больше, нежели аргентинец в матче с нерадзурри.

Напомним, "Барселона" обыграла "Интер" со счётом 2:1. Месси отметился в матче результативной передачей на Луиса Суареса, когда тот забивал победный гол.

"Чемпионат"


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Теги: Лига чемпионов Месси Барселона Интер
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