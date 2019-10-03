За 2 тура группового этапа турнира ни один игрок не совершил успешных дриблингов больше, нежели аргентинец в матче с нерадзурри.
Напомним, "Барселона" обыграла "Интер" со счётом 2:1. Месси отметился в матче результативной передачей на Луиса Суареса, когда тот забивал победный гол.
"Чемпионат"
В игре с "Интером" Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" капитан "Барселоны" Лионель Месси шёл в обводку 11 раз. 10 его попыток увенчались успехом.
Фото: официальный сайт ФК "Барселона"
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