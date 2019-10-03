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Алексей Игонин: на протяжении всего матча не было сомнений, что "Зенит" обыграет "Бенфику"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился впечатлениями от победы над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
фото: Sportbox
"Игра была интересной. Я согласен с тренером и футболистами, выбранный план сработал. По поводу результата не было сомнений на протяжении всего матча. Мне кажется, разговор о том, что "Зенит" дома играет ярче и интересней благодаря болельщикам, имеет под собой определенную почву. В гостях команде играть будет сложнее, но многое будет зависеть к тому времени от турнирной таблицы. Играть на результат — очень важно в групповом этапе Лиги чемпионов. Я думаю, все будет зависеть от этого и от тактики. Вполне возможно, что игра будет такая же, как в матче с "Лионом".

Во вчерашнем матче никто не выпадал из игры, несмотря на ротацию состава, а риск все-таки был. Команда очень слаженно сыграла, все вели игру на своем высоком уровне. Дай Бог, чтобы Артем Дзюба и дальше забивал. Потому что мы знаем достаточно много примеров, когда футболист забивает в первом туре 15 голов, а во втором — два. На самом деле такая ситуация бывает, и если этот момент возникнет, то нужно будет спокойно переждать", — сказал Игонин в беседе с Sport24.


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Теги: Игонин Зенит Бенфика Лига чемпионов
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