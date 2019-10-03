Алексей Игонин: на протяжении всего матча не было сомнений, что "Зенит" обыграет "Бенфику"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился впечатлениями от победы над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

фото: Sportbox