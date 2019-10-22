» » Экс-президент "Локомотива": не стреляйте в пианиста, он играет как умеет

Экс-президент "Локомотива": не стреляйте в пианиста, он играет как умеет

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о шансах московской команды в Лиге чемпионов. В 3-м туре группового этапа железнодорожники на выезде проиграли "Ювентусу" — 1:2.

"Мне кажется, упрекнуть футболистов "Локомотива" не в чем — они сделали все, что могли. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Все, что могли, отдали, но, к сожалению, немного не дотянули. Силенок не хватило.

Не думаю, что в Москве будет легче, потому что там трибуны будут заводить и тащить вперед. Как бы футболисты ни старались зажиматься и играть ближе к своей штрафной, они все равно будут раскрываться, лезть вперед и стараться выиграть. Думаю, дома нужно рисковать, стараться сыграть в более открытый футбол и постараться забить. Пока есть шанс, нужно думать о плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы", — цитирует Наумова ТАСС.

В 4-м туре "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало — 20:55 мск.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Наумов Ювентус Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 8 22
2 Интер 8 21
3 Аталанта 8 17
4 Наполи 8 16
5 Кальяри 8 14
6 Рома 8 13
...
20 Сампдория 8 4
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 13 29
2 Зенит 13 29
3 Краснодар 13 27
4 Ростов 13 26
5 ЦСКА 13 26
6 Крылья Советов 13 17
...
16 Тамбов 13 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Каррера: Миранчуки — классные футболисты и могли бы играть в топ-клубах Италии
Наставник "Ювентуса" выделил в составе "Локомотива" Алексея Миранчука 1
Родриго: о том, что буду играть с "Галатасараем", мне сказали только во вторник
Бонуччи рассказал, о чем говорили футболисты "Ювентуса" в перерыве матча с "Локомотивом"
Экс-президент "Локомотива": не стреляйте в пианиста, он играет как умеет
Хеведес: "Ювентус" можно обыграть, вы в этом убедились
Половина пути пройдена. Анонс 19-го тура ФНЛ
Стерлинг рассказал, что хранит в доме матери на Ямайке
Главный тренер "Брюгге" включил "ПСЖ" в число трех лучших клубов Европы
Тухель: Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него
"Ювентус" - "Локомотив": фотоотчет встречи
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
"Ювентус" заработал на билетах на матче с "Локомотивом" почти 2,5 млн евро
Дибала: "Ювентусу" было тяжело в матче с "Локомотивом", но мы нашли выход
Сёмин: Роналду сказал, что "Ювентусу" было тяжело в матче с "Локомотивом" 2
Кикнадзе: игроки "Локомотива" показали футбол высоченного уровня 3
Мещеряков: показали достойную игру против одной из лучших команд мира 1
Дибала-шоу: «Локомотив» держался до 76-й минуты, но проиграл «Ювентусу» 3
Семин: разочарованы, что не довели хорошее дело до конца 1
Каррера: мне кажется, что "Локомотиву" просто не хватило сил
Идову и Баринов не дали состояться чуду. Оценки матча «Ювентус» - «Локомотив» 2
Ал. Миранчук: против таких соперников тяжело играть, но можно
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Брюгге", "Реал" выиграл у "Галатасарая"
"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" с трудом обыграла "Олимпиакос"
"Ювентус" вырвал победу в матче с "Локомотивом" 48
Сол Кэмпбелл возглавил аутсайдера третьей лиги Англии
Семак: в матче "Лейпциг" - "Зенит" выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее 3
Хусаинов: фол Роналдо на Гильерме не заслуживал карточки. Обычное игровое нарушение
Фанат "Манчестер Юнайтед" получил пожизненный бан на посещение матчей за расизм
Кроос - пятый футболист, забивший гол в своем сотом матче в Лиге чемпионов
Все новости