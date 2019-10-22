Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о шансах московской команды в Лиге чемпионов. В 3-м туре группового этапа железнодорожники на выезде проиграли "Ювентусу" — 1:2.
"Мне кажется, упрекнуть футболистов "Локомотива" не в чем — они сделали все, что могли. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Все, что могли, отдали, но, к сожалению, немного не дотянули. Силенок не хватило.
Не думаю, что в Москве будет легче, потому что там трибуны будут заводить и тащить вперед. Как бы футболисты ни старались зажиматься и играть ближе к своей штрафной, они все равно будут раскрываться, лезть вперед и стараться выиграть. Думаю, дома нужно рисковать, стараться сыграть в более открытый футбол и постараться забить. Пока есть шанс, нужно думать о плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы", — цитирует Наумова ТАСС.
В 4-м туре "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало — 20:55 мск.
Экс-президент "Локомотива": не стреляйте в пианиста, он играет как умеет
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