Конте: "Боруссия" испугалась "Интер" и поменяла систему игры

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал итог матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:0)."Боруссия" поменяла свою систему на игру в пять защитников. Это означает, что они боялись нас и хотели сыграть в схему, которая зеркально отражает нашу.Мы готовились к совершенно другой игре, но в итоге смогли хорошо подстроиться. Когда Дортмунд перешел на 4-2-3-1 после перерыва, мы снова приспособились и взяли контроль в свои руки.Готовились давить на соперника в некоторых частях поля, но они поменяли свою систему, так что это уже не сработало бы. Сказал парням, что самое важное — не терять мяч в центре, откуда соперник организует контратаки", - цитирует Конте Sky Sport Italia.