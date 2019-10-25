Почеттино: о поражении в финале Лиги чемпионов невозможно забыть

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино накануне матча с "Ливерпулем" признался, что до сих пор думает о поражении в финале Лиги чемпионов."Это то, что всегда будет с тобой. Футбол очень важен для меня, это моя жизнь. Даже летом, будучи с семьёй и отдыхая от футбола, я не мог переключиться и постоянно думал о том поражении. Можно много путешествовать и двигаться по миру, но ваш разум находится в определённой точке, и это невозможно изменить. Финал Лиги чемпионов – либо всё, либо ничего. Для нас это было «ничего», потому что мы так и остались финалистами. Для клуба действительно имело большое значение выйти в финал Лиги чемпионов, но мы, игроки и тренерский штаб, чувствовали какую-то пустоту после игры", - цитирует Почеттино Sky Sports.