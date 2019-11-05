Конте: мне надоело говорить одно и то же. Надеюсь, руководство "Интера" тоже скажет что-нибудь

Главный тренер "Интера" Антонио Конте, комментируя поражение от дортмундской "Боруссии" в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, пожаловался на неправильное планирование сезона и малую глубину состава. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, хотя после первого тайма нерадзурри вели — 2:0."Почти то же самое произошло с нами в Барселоне. В этот раз было еще хуже, потому что мы вели в два мяча. Результат разочаровывает, но что я могу сказать? Мне говорят, чтобы я больше улыбался на экране. Я всегда должен говорить одно и то же: у нас процесс роста, двигаемся шаг за шагом…Мне даже не хочется комментировать вторую половину. Оправданий и так слишком много, и я не хочу создавать новые. Я просто надеюсь, что такой матч прояснит некоторые для тех, кто должен их понять.Это раздражает меня, и я надеюсь, что это поражение раздражает и моих игроков. Мы не можем сделать ничего больше, кроме как работать, и это то, что мы делаем. Мне надоело говорить одно и то же снова и снова, я надеюсь, что руководство тоже скажет что-нибудь.Мы должны были распланировать этот сезон намного лучше. Мы доказали, что можем доставлять проблемы любому сопернику, если находимся в форме. Но у нас есть игроки, которые играют без отдыха.Мы не можем постоянно играть в Серии А и Лиге чемпионов на пределе. Я действительно обескуражен, потому что мы не можем дать больше. Мы достигли предела", — цитирует Конте Sky Sport Italia."Интер" после 4 туров набрал 4 очка и занимает в группе F 3-е место. Лидирует "Барселона" — 8 очков, на второй позиции расположилась дортмундская "Боруссия" (7), замыкает таблицу "Славия" (2).