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Карпин отреагировал на вопрос о шансах Батракова заиграть в зарубежном клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах 20-летнего хавбека "Локомотива" и национальной команды Алексея Батракова закрепиться в зарубежном клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
- Говорить, что у этого данные есть - данные есть у многих. Как они смогут там адаптироваться к другому чемпионату, к другой стране, к другому языку, к другим требованиям - большой вопрос. Чисто визуально здесь он, может быть, звезда, дальше уехал туда, на одном языке не говорит с партнёрами по команде, тренера не понимает, потому что язык не учил, или выучил, но требования не проходит. Либо организм не выдерживает. Здесь миллион факторов. Либо да, либо нет, - передаёт слова Карпина ТАСС.

Для 20-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова сезон-2024/2025 стал первым полноценным во взрослом футболе.

По его итогам хавбек стал третьим бомбардиром Российской премьер-лиги (14 забитых мячей, из них 4 с пенальти), разделил места с четвёртого по шестое в рейтинге лучших ассистентов (7 передач) и стал вторым в лиге по системе "гол+пас", набрав 21 очко (14+7) - столько же, сколько и лучший по этому показателю нападающий "Рубина" Мирлинд Даку (15+6).

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