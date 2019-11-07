» » Ал. Миранчук: поменялся бы футболками с Роналду, но не хотел его беспокоить

Ал. Миранчук: поменялся бы футболками с Роналду, но не хотел его беспокоить

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук дал комментарий о домашнем матче 4-го тура Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).

"Моя реакция на вопросы о "Барселоне"? Я просто хочу играть в футбол, а там будь, как будет.

Мариу в перерыве поменялся футболками с Роналду, они знакомы. Мне не то, чтобы всё равно, но ощущение, что я буду как-то его беспокоить. Это не очень нравится. С удовольствием бы поменялся футболками, но не хотел беспокоить.

До матча были мысли, что они звёзды, но когда во время игры понимаешь, что можешь выступать на равных, внутри само все получается и просто играешь на своих лучших качествах. Алекс Сандро сказал, что мы молодцы, что "Локо" хорошая команда", - цитирует Миранчука "Чемпионат".


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Теги: Миранчук Ал. Роналду Локомотив Ювентус
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