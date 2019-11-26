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Дембеле: "Лион" сможет удачно сыграть в атаке против "Зенита" и без Депая

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".

— Конечно, мы понимаем, что предстоит решающий матч, но при этом мы не собираемся излишне давить на самих себя. Нам будет непросто без Мемфиса Депая (нападающий из-за травмы не сыграет в Санкт-Петербурге), но уверен, что мы все равно сможем удачно сыграть в атаке. Да, я пока в этой Лиге чемпионов не забивал, но это меня не очень беспокоит. Я знаю, что делал все возможное и помогал команде.

— Вам предстоит сыграть в непривычных условиях, на стадионе с крышей. С одной стороны, будет сложнее дышать, с другой — будет тепло, в отличие от погоды на улице. Как вы к этому относитесь?

— Условия действительно непривычные. Но для нас все это скорее плюс. Надо просто показать свой максимум в тех обстоятельствах, в которых мы оказались.

— Ваша команда удачно проводит последние матчи. Это добавляет вам уверенности, надежды на удачный исход в Лиге чемпионов?

— Конечно, причем это даже больше чем просто надежда, главное — мы видим прогресс в своей игре. Начало сезона было не очень хорошим, но сейчас все налаживается.

Sport24.ru


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Теги: Дембеле Лион Зенит
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