"Бавария" разгромила "Црвену Звезду" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - 6:0.
Лига чемпионов
5 тур
Голы: Горецка, 14, Левандовски, 53 (пен.), 60, 64, 67, Толиссо, 89
Црвена Звезда: Борян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Петрович (Иванич, 76), Каньяс (Вулич, 61), Гарсия (Панков, 69), Вуканович, Боакье
Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Коутиньо (Перишич, 60), Мартинес (Киммих, 68), Горецка, Алькантара, Толиссо, Дэвис, Коман, Левандовски (Мюллер, 77)
Предупреждения: Милунович, 6
Покер Левандовски помог "Баварии" разгромить "Црвену Звезду"
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