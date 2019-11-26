Голевая атака "Тоттенхэма" началась с передачи болбоя. Моуринью отблагодарил парня (видео)

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist ???



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2019

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Жозе Моуринью, который дебютировал со "шпорами" в ЛЧ.Во второй голевой атаке лондонцев "принял участие" болбой. Он быстро вернул игроку "Тоттенхэма" мяч, вышедший в аут. В результате Лукас Моура получил пас с вбрасывания, вошел в штрафную площадь и прострелил на Гарри Кейна, сделавшего счет ничейным — 2:2. Моуринью сполна оценил помощь болбоя. Празднуя гол, португальский специалист подошел к парню, пожал ему руку и обнял.