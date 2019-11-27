В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Валенсия" и "Челси" сыграли вничью - 2:2.
Лига чемпионов
5 тур
Гол: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50
Нереализованный пенальти: Парехо, 65 (пен.)
Валенсия: Силлессен, Гайя, Паулиста, Гарай, Хауме (Гамейро, 67), Торрес (Коклен, 74), Солер (Ин, 78), Васс, Парехо, Гомес, Родриго
Челси: Аррисабалага, Кристенсен, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Ковачич, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Канте, Пулишич, Абрахам (Батшуайи, 46), Виллиан (Маунт, 79)
Предупреждения: Жоржиньо, 8, Васс, 32, Гарай, 53, Аспиликуэта, 55, Канте, 73, Аррисабалага, 78, Паулиста, 87
"Челси" упустил победу над "Валенсией"
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