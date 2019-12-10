» » Последний тур – а значит, время считать расклады. Что решится в Лиге чемпионов на этой неделе?

Последний тур – а значит, время считать расклады. Что решится в Лиге чемпионов на этой неделе?

Ещё осталось несколько групп, в которых на выход претендуют сразу по трое. Один из самых сложных случаев – у «Зенита».

Группа А


«ПСЖ» и «Реал» уже никуда не денутся. Из-за неровного старта сезона Мадриду придётся довольствоваться выходом со второй строчки – что поделать, если парижан «сливочные» так и не обыграли.

«Брюгге» и «Галатасарай» будут играть не между собой, а против давно всё решивших лидеров («ПСЖ» - «Галатасарай» и «Брюгге» - «Реал»). Шансов у бельгийцев гораздо больше, потому что вероятнее всего обе команды уступят. Хотя отсутствие мотивации грандов могут спутать все карты в борьбе за Лигу Европы.

Группа В


Ситуация аналогична – «Бавария» и «Тоттенхэм» решили уже все вопросы и не смогут друг друга подвинуть. Зато внизу вопрос стоит куда более остро – «Олимпиакос» принимает сербскую «Звезду». Вопрос стоит остро – хозяев не устроит ничья, поэтому давить они будут именно на победу.

Группа С

Наконец-то пошло кое-что интересное. «Манчестер Сити» уже оторвался и догнать его никак, а вот три оставшиеся команды претендуют на вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

Украинцы сенсационно не проиграли в Манчестере в прошлом туре, и теперь они полноценные хозяева положения: больше всего шансов в борьбе за вторую строчку именно у «горняков».


Впереди у них игра против «Аталанты» - итальянцев надо обыгрывать и переживать уже ни о чём. Какой бы счёт ни установился в параллельном противостоянии «МС» и «Динамо», «Шахтёр» зависит только от себя.

Загреб в любом случае устраивает только победа (при ничьей «Шахтёр будет в любом случае выше), «Аталанте» нужно побеждать и надеяться, что «Сити» не расслабится настолько, что позволит «Динамо» выиграть. В общем – полный набор.

Группа D

Поскольку «Локомотив» сделал «Байеру» роскошный подгон, спокойно отдав дома три очка, теперь немцы претендуют на выход в плей-офф и вполне могут вытолкнуть со второго места «Атлетико». Для этого, правда, нужно чудо – победа «железнодорожников» в Мадриде или хотя бы ничья.


Мы давно смотрим российский футбол и в подобное не верим, но констатировать факт вынуждены. Тем более для «Локо» ничего не решается – вдруг они назло здравому смыслу и выдадут сенсацию. Правда, немцам в любом случае придется что-то делать с «Ювентусом»...

Группа Е

Здесь закручено не менее лихо. «Ливерпуль» может потерять не только первую строчку, но и вообще путёвку в плей-офф: для этого нужно проиграть в последнем туре «Ред Буллу», который в первой встрече здорово навязывал борьбу «красным».


Поскольку австрийцы проиграли всего лишь 3:4, перед ними даже не стоит необходимости совершать голевые подвиги. А в параллельной встрече «Наполи» будет издеваться над забитым «Генком» - если победят «Наполи» и «Ред Булл», «Ливерпуль» может остаться в Лиге Европы.

Группа F

«Барселона» уже упорхнула слишком далеко, «Славия» так и не поднялась с колен, а вот «Интеру» с «Боруссией» предстоит заочно поспорить. По личным встречам у команды Конте преимущество, но это может ничего не значит – в решающем туре «Интер» принимает «Барселону», а вот «Боруссия» будет играть против «Славии».


Группа G

Про «Зенит» мы поговорили отдельно и гораздо более конкретно. Отметим, что российская команда находится в тяжелейшей ситуации. Если она серьёзно проиграет «Бенфике», может остаться на последнем месте. Если победит, может оказаться второй или всего лишь третьей. Причина этому – «Лион» может оказаться круче по личным встречам «РБ», которому питерцы дважды уступили.


Группа Н

Здесь тоже есть место подвигу. Лидер группы «Аякс» играет в последнем туре против «Валенсии» и, видимо, все решится в этой игре. В том, что «Челси» возьмёт своё дома с почти не сопротивляющимся «Лиллем», сомнений практически не возникает. Поэтому «Валенсии» в Голландии нужна только победа.

Да и «Аякс» имеет прочную мотивацию. В случае ничьей голландцев и победы «Челси» именно последние заберут первую путёвку в плей-офф. Так что бороться будут все. Кроме «Лилля».



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Зенит Челси Валенсия Шахтер Аталанта Ливерпуль Наполи Ред Булл
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 16 46
2 Лестер  16 38
3 Манчестер Сити 16 32
4 Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм 16 23
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 15 38
...
4 Кальяри 15 29
5 Рома 15 29
6 Аталанта 15 28
7 Наполи 15 21
8 Парма 15 21
9 Торино 15 20
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Экс-президент "Торпедо" Тукманов - о смерти Лужкова: это был деятель государственного масштаба
Мирзоян: жаль, что в одной команде с Лужковым так и не удалось сыграть
Каррагер: "МЮ" показал выдающийся уровень в матче с "Манчестер Сити"
Разрыв контракта с Божовичем на совете директоров "Крыльев Советов" не рассматривался
Кирьяков: "Зенит" сделает все, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов 5
Дешам во вторник продлит контракт со сборной Франции
"ПСЖ" готов продать Неймара за 180 млн евро
Назначены арбитры на матчи "Эспаньол" — ЦСКА и "Хетафе" — "Краснодар" в Лиге Европы
Последний тур – а значит, время считать расклады. Что решится в Лиге чемпионов на этой неделе?
"Рубин" проведет матч с московским "Динамо" на сборе в Турции 1
"Спартак" отпустит Жано в другой клуб и покроет разницу в зарплате до конца контракта 22
Долги "Тамбова" составляют 37 млн рублей. ФНС уже подал иск в суд 2
"Ахмат" проведет сбор в Турции, где сыграет в двух контрольных матчах
Дзюба сыграет ангела в фильме "Я не Дзюба" 11
Тедеско: заседание совета директоров прошло дружно. С наступающим Новым годом 7
Мариу: расизм — это не только про футбол, но в России, как и в Италии у меня не было проблем
"Крылья Советов" зимой проведут три сбора
Евсеев не отправится на стажировку в европейский клуб из-за оперированного колена
Мариу: я бы предпочел остаться в "Локомотиве", чем вернуться в "Интер"
Роналду не вошел в топ-20 игроков Европы по версии CIES 2
Около 1200 болельщиков поддержат ЦСКА в выездном матче Лиги Европы с "Эспаньолом" 1
"Уфа" близка к продлению контракта с Беленовым
Когда победы может оказаться недостаточно: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов 10
Пилипчук отказался возглавить "Спартак-2" из-за пункта в контракте об увольнении 4
"Желание покинуть Россию усилилось". Фанат "Урала" рассказал о своем задержании 6
"Матч ТВ" теперь – эталонный госканал. Замалчивали уходы фанатов как могли 13
Уткин — о различии между Тедеско и Кононовым: один — тренер, другой — поп 3
Черчесов: планировали сыграть перед Евро-2020 со сборными из топ-16, но скорректировали планы 1
Мариу: Миранчук мог бы играть в Италии, Испании, Англии. Алексей — фантастический футболист
Суд отклонил апелляцию Бензема по делу о шантаже Вальбуэна. Игрок "Реала" назвал решение маскарадом
Все новости