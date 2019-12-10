Последний тур – а значит, время считать расклады. Что решится в Лиге чемпионов на этой неделе?

Ещё осталось несколько групп, в которых на выход претендуют сразу по трое. Один из самых сложных случаев – у «Зенита».
Группа А
«ПСЖ» и «Реал» уже никуда не денутся. Из-за неровного старта сезона Мадриду придётся довольствоваться выходом со второй строчки – что поделать, если парижан «сливочные» так и не обыграли.
«Брюгге» и «Галатасарай» будут играть не между собой, а против давно всё решивших лидеров («ПСЖ» - «Галатасарай» и «Брюгге» - «Реал»). Шансов у бельгийцев гораздо больше, потому что вероятнее всего обе команды уступят. Хотя отсутствие мотивации грандов могут спутать все карты в борьбе за Лигу Европы.
Группа В
Ситуация аналогична – «Бавария» и «Тоттенхэм» решили уже все вопросы и не смогут друг друга подвинуть. Зато внизу вопрос стоит куда более остро – «Олимпиакос» принимает сербскую «Звезду». Вопрос стоит остро – хозяев не устроит ничья, поэтому давить они будут именно на победу.
Группа С
Наконец-то пошло кое-что интересное. «Манчестер Сити» уже оторвался и догнать его никак, а вот три оставшиеся команды претендуют на вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.
Украинцы сенсационно не проиграли в Манчестере в прошлом туре, и теперь они полноценные хозяева положения: больше всего шансов в борьбе за вторую строчку именно у «горняков».
Впереди у них игра против «Аталанты» - итальянцев надо обыгрывать и переживать уже ни о чём. Какой бы счёт ни установился в параллельном противостоянии «МС» и «Динамо», «Шахтёр» зависит только от себя.
Загреб в любом случае устраивает только победа (при ничьей «Шахтёр будет в любом случае выше), «Аталанте» нужно побеждать и надеяться, что «Сити» не расслабится настолько, что позволит «Динамо» выиграть. В общем – полный набор.
Группа D
Поскольку «Локомотив» сделал «Байеру» роскошный подгон, спокойно отдав дома три очка, теперь немцы претендуют на выход в плей-офф и вполне могут вытолкнуть со второго места «Атлетико». Для этого, правда, нужно чудо – победа «железнодорожников» в Мадриде или хотя бы ничья.
Мы давно смотрим российский футбол и в подобное не верим, но констатировать факт вынуждены. Тем более для «Локо» ничего не решается – вдруг они назло здравому смыслу и выдадут сенсацию. Правда, немцам в любом случае придется что-то делать с «Ювентусом»...
Группа Е
Здесь закручено не менее лихо. «Ливерпуль» может потерять не только первую строчку, но и вообще путёвку в плей-офф: для этого нужно проиграть в последнем туре «Ред Буллу», который в первой встрече здорово навязывал борьбу «красным».
Поскольку австрийцы проиграли всего лишь 3:4, перед ними даже не стоит необходимости совершать голевые подвиги. А в параллельной встрече «Наполи» будет издеваться над забитым «Генком» - если победят «Наполи» и «Ред Булл», «Ливерпуль» может остаться в Лиге Европы.
Группа F
«Барселона» уже упорхнула слишком далеко, «Славия» так и не поднялась с колен, а вот «Интеру» с «Боруссией» предстоит заочно поспорить. По личным встречам у команды Конте преимущество, но это может ничего не значит – в решающем туре «Интер» принимает «Барселону», а вот «Боруссия» будет играть против «Славии».
Группа G
Про «Зенит» мы поговорили отдельно и гораздо более конкретно. Отметим, что российская команда находится в тяжелейшей ситуации. Если она серьёзно проиграет «Бенфике», может остаться на последнем месте. Если победит, может оказаться второй или всего лишь третьей. Причина этому – «Лион» может оказаться круче по личным встречам «РБ», которому питерцы дважды уступили.
Группа Н
Здесь тоже есть место подвигу. Лидер группы «Аякс» играет в последнем туре против «Валенсии» и, видимо, все решится в этой игре. В том, что «Челси» возьмёт своё дома с почти не сопротивляющимся «Лиллем», сомнений практически не возникает. Поэтому «Валенсии» в Голландии нужна только победа.
Да и «Аякс» имеет прочную мотивацию. В случае ничьей голландцев и победы «Челси» именно последние заберут первую путёвку в плей-офф. Так что бороться будут все. Кроме «Лилля».
Последний тур – а значит, время считать расклады. Что решится в Лиге чемпионов на этой неделе?
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