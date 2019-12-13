Силкин: причина стагнации в том, что футбол в Европе развивается, там играют быстро, а мы играем медленно

- В последнее время у нас регулярно говорят: "Наша Премьер-Лига развивается, становится лучше". Вот мы и получили ответ, - начал Силкин. - Мы соперничаем за 6-е место в рейтинге УЕФА с Португалией, и вот чемпион России в гостях проигрывает действующему чемпиону Португалии 0:3. Не ответ ли это? Мы стоим на месте и не развиваемся.
Причина стагнации в том, что футбол в Европе развивается, там играют быстро, а мы играем медленно. И когда мы выходим на международную арену - это сразу же проявляется. "Краснодар" считается у нас самой перспективной командой, которая медленно, но верно движется вперёд, на них нужно делать ставку, но они в первых же осенних матчах проигрывают "Олимпиакосу", при этом так блекло выглядят "быки" на фоне не самой выдающейся команды современности.
Кроме того, у нас меньше игр вроде английских дерби или принципиальных противостояний топовых чемпионатов Европы. Ещё сейчас футбол развивается таким образом, что первая вертикальная передача становится решающей. Нас учили в своё время тренеры старого поколения: "Принцип футбола - как можно быстрее доставить мяч от своих ворот до ворот соперника". И сегодня мы видим это во всех красках. И во всём этом мы уступаем. Эта еврокубковая кампания наглядно показала положение дел у нас, и положение дел в других первенствах.
Говоря о "Зените", команда неплохо укомплектована, в составе питерцев есть хорошие футболисты, но командной целостной игры нет. С "Бенфикой" в первом тайме отыграли 0:0, ушли на перерыв, аналитики в телевизионной студии говорили о том, что всё хорошо и результат устраивает... но перерывы даются для того, чтобы вносить коррективы и переламывать ход событий, если матч складывается неудачно. И "Бенфика" ровно это и сделала, футболисты этой команды вышли совсем другие на второй тайм, более заряжёнными на борьбу. А мы всё ждали-ждали-ждали, и в итоге дождались града голов. А когда было нужно противодействовать - команда оказалась к этому не готова. "Зенит" проиграл решающий матч ЛЧ в тактическом плане.
Есть теория, по которой питерцы знали как играет "Лион" с "Лейпцигом", и поэтому играли расслаблено? Нет, не думаю что это правда. Но в футбол нужно играть до финального свистка, каждую секунду выполняя свои непосредственные обязанности. И нужно быть готовым ко всем нюансам. Если даёшь слабину - тебя обязательно подловят.
Силкин: причина стагнации в том, что футбол в Европе развивается, там играют быстро, а мы играем медленно
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги выступлений российских команд на международной арене в сезоне-19/20.
Фото: ФК "Динамо"
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