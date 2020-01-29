В том матче бразилец был удален за две желтые карточки.
Футболист назвал матч с португальским клубом "болью" и уверен, что питерцам не хватило собранности, которая есть у команды в домашних играх.
- Матч с "Бенфикой" – боль, нам не хватило собранности, которая у нас обычно есть в домашних матчах. Та игра – одни нервы.
Очень жаль, что все так закончилось. Мне кажется, домашние матчи с "Бенфикой" и "Лионом" мы провели очень хорошо, - цитирует бразильца Sports.ru
Сантоса дважды наказали "горчичником" за игру рукой, но сам защитник несогласен с вердиктом арбитра. По словам бразильца, первую карточку он получил после того, как его толкнули, в результате чего он сыграл рукой. Во втором случае причиной попадания мяча в руку стал рикошет от головы одного из игроков, который переправил мяч в руку бразильского защитника "Зенита".
С семью очками "Зенит" занял последнее место в группе "G"
Сантос: игра с "Бенфикой" - боль, нам не хватило собранности
Защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал игру 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:3), поражение в которой не позволило чемпиону России выйти в плей-офф турнира.
Фото: ФК "Зенит"
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