«Атлетико» попытается остановить неудержимый «Ливерпуль», Холанд встретится с Мбаппе

«Атлетико» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль», действующий победитель Лиги чемпионов, в 1/8 финала в соперники получил мадридский «Атлетико». К сожалению, учитывая нынешнюю игру «матрасников», ждать чего-то особенного от матча не стоит.
Мадридцы в нынешнем сезоне затеяли настоящую революцию. Продажа Антуана Гризманна, отъезд Диего Година и трансфер Люка Эрнандеса полностью изменили облик испанского клуба. Пока новый «Атлетико» только строится. Конечно, глупо было рассчитывать, что юный Жоао Фелиш сразу сможет возложить на себя бремя лидера. К тому же, португалец из-за болезни с большой долей вероятности пропустит первый матч.
Get ready. The Champions League knockout stage kicks off tomorrow. ?— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 17, 2020
And these matchups got us feeling ???? pic.twitter.com/yS1rKYHjlc
«Атлетико» уже, по сути, лишился шансов на борьбу за чемпионство в Испании. «Атлетико» после 24 туров располагается лишь на 4-м месте, уступая лидирующему «Реалу» 13 очков. Конечно, чудеса возможны, но «матрасников» лихорадит. Всё чаще появляются слухи о возможном увольнении Диего Симеоне, которым якобы интересуется «Челси». В пяти последних матчах в Примере «Атлетико» одержал лишь одну победу.
Симеоне пытается перевести мадридцев на более атакующую модель игры с контролем мяча, но главной проблемой команды стала низкая реализация. Разница между голами и ожидаемыми голами составляет практически 13 мячей (23 гола при показателе xG 35,95).
Учитывая проблемы с игрой впереди, вероятно, Симеоне решит вернуться к более традиционной оборонительной модели. Играть в открытый футбол с таким «Ливерпулем» было бы безумием и самоубийством.
«Ливерпуль» после триумфального выступления в чемпионате Англии, где «красные» уже сняли все вопросы о чемпионе, может сосредоточиться на еврокубках. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп получил возможность ротировать состав, чтобы приберечь лидеров к поединкам Лиги чемпионов. И это – дополнительное преимущество «Ливерпуля», который будет явным фаворитом противостояния.
Котировки букмекеров
«Атлетико» — «Ливерпуль» — 3.66 – 3.21 – 2.22
«Боруссия» — «ПСЖ»
18 февраля состоится ещё один любопытный поединок. «Боруссия» будет принимать «ПСЖ». Для парижан Лига чемпионов превратилась в какое-то проклятие. После полного доминирования клуба во Франции у «ПСЖ» остаётся лишь одна цель. В прошлом сезоне, казалось, парижане были готовы к свершениям в Европе, но всё закончилось шокирующим конфузом в матче с «Манчестер Юнайтед».
It’s the night before the Champions League returns… ? pic.twitter.com/eGaEXetBK0— B/R Football (@brfootball) February 18, 2020
Теперь Томас Тухель и его ребята предпринимают очередную попытку покорить главную вершину. Парижане вышли в 1/8 финала с первого места, опередив в своей группе мадридский «Реал». Во внутреннем первенстве у «ПСЖ» уже фактически всё решено. Парижане уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Естественно, что столичные футболисты будут полностью ориентированы на Лигу чемпионов.
Немного смазало подготовку «ПСЖ» к матчам плей-офф очередное повреждение Неймара. Бразилец из-за травмы пропустил последние матчи, а затем умотал в немецкий Дюссельдорф для участия в рекламных съёмках, чем, по слухам, изрядно разозлил руководство клуба. Тем не менее, публично ругать форварда парижане не стали, решив сосредоточиться на грядущих матчах с «Боруссией».
Что касается дортмундцев, то им в текущем сезоне не хватает стабильности. Периодически «шмели» выдают совсем блеклые матчи, теряя очки на ровном месте. Ещё одной проблемой команды является плохая игра в обороне. В 22 турах Бундеслиги «Боруссия» пропустила 32 матча. Апогей наступил в недавнем матче с «Байером», который закончился победой леверкузенцев со счетом 4:3.
Hoje tem Neymar e Mbappe x Haaland e Sancho na Champions! #BVB #PSG ? pic.twitter.com/gVrsNH7izb— Neymar Mil Grau (@neymaaaar_) February 18, 2020
Отсиживаться в обороне дортмундцы точно не будут, особенно когда речь идёт о матче на переполненной арене «Сигнал Идуна Парк». Естественно, что «Боруссия» будет рассчитывать на своего нового бомбардира Эрлинга Холланда, который уже установил рекорд в Бундеслиге, забив 8 мячей в 5 стартовых матчах. Ранее 19-летний нападающий в Лиге чемпионов забил 8 мячей в 6 матчах за «Ред Булл Зальцбург».
У «ПСЖ» тоже в атаке полный порядок. Неймар, Мбаппе и Икарди – абсолютно убойная тройка нападения, которая может взломать любую оборону. В общем, можно рассчитывать на очень яркий поединок, в котором команды вполне могут устроить настоящую перестрелку.
Котировки букмекеров
«Боруссия» — «ПСЖ» — 2.82. — 3.99 — 2.33.
«Аталанта» — «Валенсия»
В среду состоятся ещё два матча 1/8 финала. Особый интерес вызывает матч «Аталанты» и «Валенсии». Итальянский клуб ярко дебютирует в Лиге чемпионов. Футболисты из Бергамо умудрились пробиться в плей-офф, проиграв три первых матча на групповом этапе! Безумная команда Джанпьеро Гасперини со скромным составом удивляет и удивляет. Гасперини не отходит от игровой модели, каким бы сильным ни был соперник.
«Аталанта» в четырёх последних матчах Серии А одержала три победы при одной ничьей. В 24-м туре бергамцы обыграли «Рому» и заметно повысили собственные шансы на финиш в топ-4. Теперь «Аталанта» занимает 4-е место, опережая «Рому», находящуюся на 5-й строчке, на 6 баллов.
«Валенсия» тоже довольно случайно попала в плей-офф. Испанский клуб на финише группового этапа сумел обойти «Аякс», что стало сюрпризом. В Примере «Валенсия» пока не впечатляет, занимая лишь 7-е место после 24 туров. Но были у «летучих мышей» и яркие матчи, например, домашняя победа над «Барселоной» (2:0).
Интерес матч «Аталанты» с «Валенсией» вызывает ещё и потому, что российский форвард испанцев Денис Черышев вернулся в строй после травмы.
Котировки букмекеров
«Аталанта» — «Валенсия» — 1.76 – 3.93 – 4.51
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
Этот матч вызывает интерес, учитывая личности главных тренеров команд. Их борьбу можно рассматривать, как столкновение поколений. Жозе Моуринью, возглавляющий «Тоттенхэм», в последнее время просто ассоциируется с архаичным подходом к игре. Португальца часто обвиняют в отсутствии тактической гибкости, использовании модели игры, которая когда-то принесла «Интеру» титул победителей Лиги чемпионов. Традиционный автобус Жозе больше не работает, именно об этом говорят критики Моура.
Его визави – полная противоположность. 32-летний Юлиан Нагельсманн — символ новой эпохи тренеров, настоящий феномен, человек «поколения xG», такой футбольный гик, отлично разбирающийся в тактике с привязкой ко всем статистическим показателям.
Нагельсманн в чемпионате Германии бросил вызов «Баварии». Сейчас «РБ» находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков. От лидирующей «Баварии» «Лейпциг» отстаёт лишь на один балл. При этом немецкий клуб уверенно выиграл свою группу в Лиге чемпионов, дважды огорчив «Зенит».
Что касается «Тоттенхэма», то лондонцы также решают собственные задачи во внутреннем первенстве. Там «шпоры» ведут борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Пока они — 5-е с 1 очком отставания от «Челси», замыкающего топ-4.
Котировки букмекеров:
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» — 2.41 — 3.54 — 2.88.