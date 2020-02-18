«Атлетико» попытается остановить неудержимый «Ливерпуль», Холанд встретится с Мбаппе

Сегодня двумя матчами стартует программа 1/8 финала Лиги чемпионов. Rusfootball.info рассказывает о матчах вторника и среды.

Фото - Mirror