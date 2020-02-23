Де Брейне заявил, что "Сити" станет неудачником, если не выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" заявил, что соперник является фаворитом противостояния.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
Встреча состоится 26 февраля в 23:00 по мск.

"Очевидно, что "Реал" является фаворитом. У них больше всего побед в этом турнире. Мы постараемся в Мадриде навязать свою игру, играть в атакующий футбол.

Если "Манчестер Сити" не выиграет Лигу чемпионов, мы станем неудачниками. Все станут нас так называть. Мы еще ни разу не выигрывали этот турнир. Все каждый раз хотим исправить это, но иногда находится команда, которая выступает удачнее, как, к примеру, "Ливерпуль". Мы отправимся в Мадрид с целью одержать победу. Но вы не можете заглянуть далеко вперед и увидеть, что произойдет", - приводит слова Де Брейне Goal.com.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" из еврокубков на следующие два сезона за нарушение правил fair-play.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Де Брейне Манчестер Сити Реал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Рома" хочет выкупить трансферы Смоллинга и Мхитаряна
Яровинский: нападающий "Хоффенхайма" был готов подписывать контракт, но мы развернули его прямо в офисе
Уткин: как Дзюба отказал "Тоттенхэму"? Как персонаж фильма отказал Жанне Фриске 2
Уткин: что может помешать "Зениту" стать чемпионом? Отчаянное сопротивление "Сочи" и "Оренбурга". То есть, ничего 3
Уткин: от всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион 7
Матюиди заявил, что продлил контракт с "Ювентусом"
Родриго из-за удаления в матче за "Кастилью" пропустит класико с "Барселоной" (видео)
Гвардиола: "Реал" меня невероятно восхищает. Хотим подражать им
Яровинский рассказал, зачем ЦСКА в 2015 году подписал Алибека Алиева
Яровинский рассказал, кого в ЦСКА было сложнее всего убедить подписать новый контракт
"Был на охоте в Якутии. И тут звонок из ЦСКА – у нас жопа". Яровинский - о дисквалификации Еременко
"Это просто гол". Кавани - о 200-м мяче за "ПСЖ"
Де Брейне заявил, что "Сити" станет неудачником, если не выиграет Лигу чемпионов
Игнатьев - о переходе Рами в "Сочи": надо отдать должное сочинцам, они проявили умение уговорить человека
Борис Игнатьев: то, что "Сочи" смог взять Рами - большое завоевание
Фонсека: Мхитарян здорово выглядел в матче с "Лечче", мы соскучились по нему
"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Наполи"
ЦСКА может арендовать защитника "Байера" 1
Мбаппе - в топ 7 лучших бомбардиров в истории "ПСЖ". Ему 21 год 1
Рами на русском языке обратился к болельщикам "Сочи"
Все матчи 26-го тура чемпионата Италии могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса
Брат девушки-судьи, работавшей в финале Кубка Легенд: позор звёздам мира! 4
"Было жарко! В истории навсегда!" Судившая финал Кубка Легенд девушка высказалась о скандальном матче 3
4:3! "ПСЖ" с трудом обыграл "Бордо"
"Атлетико" одержал победу над "Вильярреалом"
Кавани забил 200-й гол за "ПСЖ"
Жесть на Кубке Легенд: женщина засуживала иностранных звёзд, те оскорбляли её и уходили с поля, зрители освистывали своих 3
Анчелотти: "Эвертон" двигается в верном направлении
"Это моя лучшая неделя в карьере". Артета - о победе над "Эвертоном"
Бруно Фернандеш: хочу помочь "МЮ" выйти в Лигу чемпионов
Все новости