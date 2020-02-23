Де Брейне заявил, что "Сити" станет неудачником, если не выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с " Реалом " заявил, что соперник является фаворитом противостояния.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Встреча состоится 26 февраля в 23:00 по мск.



"Очевидно, что "Реал" является фаворитом. У них больше всего побед в этом турнире. Мы постараемся в Мадриде навязать свою игру, играть в атакующий футбол.



Если "Манчестер Сити" не выиграет Лигу чемпионов, мы станем неудачниками. Все станут нас так называть. Мы еще ни разу не выигрывали этот турнир. Все каждый раз хотим исправить это, но иногда находится команда, которая выступает удачнее, как, к примеру, "Ливерпуль". Мы отправимся в Мадрид с целью одержать победу. Но вы не можете заглянуть далеко вперед и увидеть, что произойдет", - приводит слова Де Брейне Goal.com.



Напомним, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" из еврокубков на следующие два сезона за нарушение правил fair-play.